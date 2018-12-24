القائد وزوجته الخادمة – نهلة نجاح

عندما يحول الرجل زوجته الى عاملة منتزعة الحقوق، ازدادت في الآونة الأخيرة اعداد الدورات التدريبية والمراكز التي تقوم بتقديم مراكز متعددة في مدينة بغداد والمحافظات الأخرى، مع تنوع مواضيعها وقضاياها فمرة نراها تنطوي على مواضيع توعية وأخرى تنادي بالحقوق والحريات والمشاركة السياسية وأخرى. ومع تعددها تنوع شخصيات المدربين والمتدربين على حد سواء وجذب انتباهنا في احدى المشاركات في احدى التدريبات في واحدة من ارقى مناطق العاصمة العراقية بغداد (الجادرية)، مدرب معروف وله مكانته في المجتمع وهو في الوقت ذاته تدريسي جامعي لايتجاوز الأربعين عاما يتحدث بأسلوب راق ولبق واسلوبه المميز ويمتلك جاذبية، وكأنه اشبه بنجوم هوليود الذين نراهم في الأفلام. وفي سياق حديثه عن موضوع إدارة الوقت والمتدربين يستمعون بأنصات للحديث وبحماس وما ان استرسل بالحديث حتى قال (س.ع) : عندما انهض في الصباح استغرق نصف ساعة من الوقت لاهيء فيها نفسي على ان تكون المرأة قد هيأت لي الحمام والملابس والفطور وكل ذلك مسبقا فلاوقت لدي لاعمل ذلك يومياً فوجود زوجة تقوم بكل ذلك امر لابد منه. وما ان اكمل كلامه حتى شعرت النساء المتدربات بالدهشة من كلامه ونظرته الضيقة الرجعية الى النساء فالمرأة في حياته يشبهها بالخادمة التي من واجبها تجهيز الأطفال صباحاً، هل يعقل ان يكون هذا قائدا له دور في المجتمع بهذه العقلية الذكورية الهشة التي تنظر الى المرأة كهامش، واذا كان نخبة المجتمع في ظل دولة مدنية ان تكون مكانة المرأة كالخادمة. لماذا نعتب اذن على أصحاب المهن الأخرى البسيطة التعليم اذا كان المدرب والتدريسي الجامعي بهذا المستوى من التفكير فنحن نعيش الان في القرن الحادي والعشرين والسلوكيات ضد المرأة مازالت كما هي باتجاه منعطفات خطيرة، فتبقى الأدوار والصور النمطية مترسخة لدى افراد المجتمع وباتت تنتقل من جيل الى جيل مما ينعكس على وجود المرأة ومكانتها في مجتمع لاينظر لها ككيان مستقل له حقوق ينبغي احترامها كشريكة لاخادمة.

بغداد