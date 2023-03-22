سيول إيران ترفع مناسب دجلة وتعزّز الري بميسان

الفيّاض يفتتح مشروع زراعة مليون نخلة في بادية المثنى

بغداد – قصي منذر

ميسان – الزمان

افتتح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشروع زراعة مليون نخلة في بادية المثنى الجنوبية.

وقال الفياض خلال افتتاح المشروع امس ان (محافظة المثنى تعاني من النقص في الموارد وارتفاع نسب الفقر، مايفرض علينا خدمتها ودعمها بالمشاريع)، مبيناً ان (الهدف الاهم من المشروع هو زراعة مليون نخلة نسيجية بمشاركة القوات الامنية والحشد الشعبي بالبناء والاعمار الى جانب دوره الاساسي في الدفاع عن الوطن).

منتج عراقي

من جانبها ،اوضحت منظمة الأغذية والزراعة فاو ان الاسبوع الزراعي يعد فرصة كبيرة لتميز المنتج العراقي ومنافسة المستورد.

وذكر ممثل المنظمة صلاح الحاج حسن في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الاسبوع الزراعي يعتبر تظاهرة زراعية وثقافية لقطاع مهم وستراتيجي في العراق، لكونه فرصة كبيرة للمنتجين والمستهلكين واصحاب الاختصاص والشركات من اجل التواصل وتقديم العروض الاستهلاكية).

مضيفاً ان (جناح وزارة الزراعة المخصص لمنظمة الأغذية والزراعة فاو، قدم منتجات عراقية ذات اجود نوعية منها الاجبان التي تُنتج لأول مرة في العراق)، واكد حسن ان (المنظمة عملت مع الوزارة بشأن دعم المنتجات والصناعات المحلية وتطويرها في بنينوى و والبصرة وذي قار وفي ميسان). في غضون ذلك، حققت المديرية العامة للماء في وزارة الاعمار والإسكان، نسب انجاز جديدة في مشروع ماء النجف كوفة الخدمي.

وقال مدير عام المديرية، عمار الجبوري، في تصريح لـ (الزمان) ان (ماء النجف يعد من المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة والمهمة في العراق، وتشرف عليه المديرية العامة للماء)، ولفت الى ان (الملاكات الفنية والهندسية في دائرة المهندس المقيم وشركة نبع المينا وناعور الماء المنفذة للمشروع حققت مراحل عمل متقدمة ن العمل)، مؤكداً ان (نسب الانجاز في مواقع المشروع بلغت 61 بالمئة، ويعد ثاني اكبر مشاريع الماء في العراق بطاقة انتاجية تبلغ 16 الف متر مكعب بالساعة، حسب بمواصفات فنية عالمية وذات جودة صحية عالية).

واوضح ان (المشروع سيوفر الماء الصالح للشرب لأكثر من 800 الف نسمة)، مبيناً ان (العمل سيُنفذ على مراحل بكلفة مالية بلغت اكثر من 140 مليار ديناراً). على صعيد متصل، وجّه وزير الموارد المائية عون ذياب، بتنفيذ محطة ضخ جديدة في محافظة البصرة، لتأمين الماء وضمان توفير الاطلاقات في المنطقة الحرجة من القناة، مشيراً الى معالجة المعوقات وتحقيق انساب انجاز اعلى.

وقال بيان تلقته (الزمان) ان (ذياب اوعز الى شركات الوزارة، بتنصيب محطة جديدة خلال تفقده واقع محطة ضخ ضمن مديرية مشروع ماء البصرة قناة البدعة ومحطة الرميلة في المحافظة)، ولفت الى (مناقشة الوزير مع تشكيلات ومدراء الموارد عمل المحطة وتنفيذ الجزء الحرج من قناة البدعة بطول 45 كيلومتراً بدلا من 55 كيلومتراً لضغط النفقات وتوفير حصة مائية تسد حاجة البصرة بالمحافظات الاخرى).

مواصفات فنية

مشدداً على (انهاء المشكلات والتعارضات التي تواجه العمل، وانجاز المشروع بأقل التكاليف ضمن المواصفات الفنية المطلوبة)، واضاف ان (الوزارة تسعى الى تنفيذ مشاريعها بالسرعة الممكنة وفق البرنامج الحكومي، وتطبيق الاستخدام الامثل لتوزيع المياه بين المناطق، وتأمين وصولها للمستفيدين عبر التقنيات الحديثة ونصب المضخات).

وفي ميسان كشفت مديرية الموارد المائية بالمحافظة، عن ورود سيول مائية انعشت نهر دجلة وعززت إرواء الحنطة والشعير.

وذكر اعلام المديرية لـ (الزمان) امس ان (هنالك سيولاً مائية وردت الى العراق من الاراضي الايرانية بإتجاه سد الدويريج جنوب شرق المحافظة، واخرى دخلت نهر دجلة من مهرب علي الغربي)، مبيناً انها (تُقدّر بمئتين متر مكعب بالثانية وتسهم في توفير الريّة الثالثة لمزارع الحنطة والشعير)، ونوه الى انها (جاءت عبر الشريط الحدودي بعد هطول موجات مطرية)، وذكر ان (السيول ستتوجه الى هور السناف ضمن ناحية المشرح لري الأراضي الزراعية المتاخمة للأهوار في الناحية، الى جانب وصول كميات من الماء الى نهر دجلة عن طريق مهرب علي الغربي).