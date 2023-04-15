قرأة في كتاب

الفيلم السينمائي بين التجريب والتأويل – عبد القادر الدليمي

يعد هذا الكتاب للمخرج السينمائي والتلفزيوني نزار شهيد الفدعم من الكتب السينمائية الجديدة يضاف الى المكتبة العراقية التي بحاجة ماسة اليوم لمثل هذه الكتب والتي تم تأليفها من قبل إنسان متخصص ومجرب حيث أخرج العديد من البرامج التلفزيونية التي تم صويرها بكاميرات سينمائية. ناهيك عن كونه مخرجًا سينمائيًا وأكاديميًا درس فن الإخراج السينمائي والتلفزيوني في جمهورية مصر العربية

الكتاب من حجم الوسط ويقع بـ 174 صفحة ، يقول نزار الفدعم في كتابه هذا ( عبر الزمن المنساب الذي يختلف عن زمن التشكيل وإن كان هذا الأخير له تأثيره العميق على جمالية السينما). وقد تناول الكتاب في قسمه الأول : السينما والتشكيل، فان كوخ وثلاثية الحياة ، الموت ، الخلود ، وبوابة الجحيم لرودان وتناول في القسم الثاني أفلام الحرب ( مدخل لرؤية تحليلية) حيث تناول الحرب الفيتنامية ( زلزال سينمائي يهز العالم بإحداثه) والتأريخ يجذب صناع السينما ، كذلك تناول الفيلم السينمائي (دنكيرك) وتسأل المؤلف هل يحق للمخرج مالا يحق للمؤرخ ؟ كما أخذ فيلم (كود كيل) وصراع ما بعد الصدفة ، ونفذ النفط في بلد النفط عن فيلم (النمر والثلج) كذلك تناول المؤلف فيلم (أمينة) للمخرج أيمن زيدان (شهادة للمرأة المقاومة) والإرهاب في السينما عن فيلم (زمن الحب) الى فيلم فانية وتتبدد. وفي القسم الثالث موضوع الشخصية السينمائية ما بين سلطة الممثل والمخرج ، ويستمر المؤلف لنصل الى القسم الرابع الذي هو لب الكتاب (الفيلم السينمائي بين التأويل والتجريب ).

يكتب المؤلف نزار الفدعم في مقدمة كتابه ( اليوم السينما شهدت طفرة تقنية كبيرة وأصبحت رقمية منذ لحظة الشروع في التصوير حتى عرض الفيلم وهذا منحها فرصة أن تحاول وتجرب في الأفكار والتقنيات والمواضيع وصناعة السينما .

نعود الى القسم الثالث حيث يقول المؤلف ( السينما في عمقها هي فن بصري وسمعي والصورة تلعب دورًا كبيرا لذلك فإنها تعتمد على مفردات تقنية وتعبيرية تشكيلية منها ، التكوين واللون ، الضوء والظلال ، مع مراعاة بعض العلامات الإنشائية في التصميم مثل التباين والتوافق والنسب والتكوينات وهذا لا ينتقص من تضافر الفنون التي عرفتها الإنسانية من قبل ( العمارة ، الرسم ، التمثيل ، الموسيقى ، الرقص ، الأدب، الشعر ، لكن بعض السينمائيين يرفضون هذه الفكرة ويجدون فيها إجحافا بفن السينما ، ومنهم المخرج الروسي الكبير (شـاركوفسكي) (1922-1962) الذي كان يعارض هذه المفاهيم ويؤكد على ان السينما فن قائم بذاته وهي في طور البحث عن لغتها ، والزمن عنده يعتبر أساسي لهذا لم يخطئه المخرج الإيطالي (مايكل أنجلو أنطونيوني) (1912-2007 ) عندما قال ( أستطيع بواسطة اللون أن أطلع المتفرج على ما يجيش بصدر الممثل من دون حوار أو كلمات . وقد تضمن الكتاب مجموعة من اللقطات السينمائية ( كصور ) لعدد كبير جدا من المخرجين العالميين.

الكتاب مهم جدا لطلبة معهد وكلية الفنون الجميلة ولجميع محبي السينما والنقاد المهتمين بشؤون السينما ، شكرًا جزيلًا للمؤلف الأستاذ نزار شهيد الفدعم لتأليفه ونشره هذا الكتاب القيم.