الفيضانات تقتل 16 ناجياً في منطقة الزلزال بتركيا

اسطنبول‭,- ‬الزمان‭ ‬

قُتل‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬الأربعاء‭ ‬نتيجة‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬منطقتين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬متضرّرتين‭ ‬بزلزال‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المدمر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التركية‭. ‬وهطلت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتتوقع‭ ‬خدمة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬متقدّم‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭. ‬ولقي‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شانلي‭ ‬أورفا،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭. ‬وقتل‭ ‬شخصان‭ ‬آخران،‭ ‬من‭ ‬بينهما‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أديامان‭ ‬المجاورة‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬حاكم‭ ‬شانلي‭ ‬أورفا‭ ‬إن‭ ‬الفيضانات‭ ‬وصلت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬لأحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬انتخابات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬يواجه‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬غضبا‭ ‬شعبيا‭ ‬على‭ ‬استجابة‭ ‬حكومته‭ ‬لأكبر‭ ‬كارثة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭. ‬أمضى‭ ‬إردوغان‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬يقوم‭ ‬بجولات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المتضررة‭ ‬والتقى‭ ‬ناجين‭ ‬ووعد‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭. ‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬لأعضاء‭ ‬حزبه‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬سنبني‭ ‬319‭ ‬ألف‭ ‬منزل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬والمساعدات‭ ‬الطارئة‭ ‬والمآوي‭ ‬الموقتة‭ ‬التي‭ ‬قدمناها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لدينا‭ ‬وعد‭ ‬لأمتنا‭ ‬بإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬دمرها‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‮»‬‭. ‬وأرسل‭ ‬إردوغان‭ ‬وزير‭ ‬داخليته‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحتها‭ ‬الفيضانات‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬استجابة‭ ‬الحكومة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬سليمان‭ ‬صويلو‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حاليا‭ ‬10‭ ‬فرق‭ ‬مؤلّفة‭ ‬من‭ ‬163‭ ‬شخصا‭ ‬يقومون‭ ‬بعمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬25‭ ‬كيلومترا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬غواصون‭. ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بفعل‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬الأربعاء‭ ‬طرقا‭ ‬في‭ ‬شانلي‭ ‬أورفا‭ ‬غطتها‭ ‬سيول‭ ‬بنية‭ ‬جرفت‭ ‬سيارات‭ ‬وشاحنات‭.‬

كما‭ ‬أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوّر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ملاطية‭ ‬المجاورة‭ ‬لأديامان،‭ ‬المياه‭ ‬ترتفع‭ ‬حول‭ ‬الخيم‭ ‬البيضاء‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬موقتا‭ ‬ناجون‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬48‭,‬500‭ ‬شخص‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬13‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬تضرروا‭ ‬جراءه‭.‬