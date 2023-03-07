الفياض: ستبقى الفتوى الكفائية عزاً تفتخر به الأجيال

بغداد – فائز جواد

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، ان الفتوى الكفائية التي اطلقتها المرجعية العليا ستبقى نبراسا وعزا تفتخر به الاجيال. وقال الفياض في بيان تلقته (الزمان) امس (نستذكر انطلاق جحافل العراقيين، في مشهد وقف له العالم مذهولا ملبية نداء المرجعية الرشيدة وفتواها الخالدة حين دعت ابناءها ليهبوا للدفاع عن الارض والمقدسات ضد اعتى هجمة وحشية تقودها عصابات الإرهاب التكفيري المتمثلة بداعش)، واشار الى ان (هذه الفتوى سجلت تاريخا مجيدا في سفر الوطن الزاخر بالأيام التي لاتنسى والتي ستبقى نبراسا وعزا تفتخر به الأجيال وتباهي به الأمم والشعوب)، واضاف (لقد شاءت العناية الإلهية أن يتزامن هذا الحدث مع الولادة المباركة لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ومايمثله الإمام المهدي في وجدان الأمة من وعد تتلهف له قلوب المؤمنين بتحقيق دولة العدل والانتصار على الظلم والجور في العالم)، وتابع (نستذكر أيضا ملحمة من البطولة والوقوف بوجه الظلم والدكتاتورية وهي ذكرى الانتفاضة الشعبانية)، واكد الفياض ان (الحشد اذ يستذكر كل ذلك ويستلهم منه الدروس والعنفوان يجدد العهد للمرجعية الرشيدة والشعب ،أن يظل الحامي الوفي والمبادر الأول لكل ملمة وخطر يهدد أمن وسلامة العراق ،وهو جزء أساس من القوات الأمنية وملتزم بكافة الأوامر والتوجيهات التي تصدر من القائد العام للقوات المسلحة يدافع عن الدولة ومؤسساتها ويحضر في كل الساحات والميادين). ورأى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن أكثر من ثلاثة عقود مضت وما زالت ذكرى انتفاضة شهر شعبان تمثل درساً في الكرامة.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس إن (أكثر من ثلاثة عقود مضت، وما زالت ذكرى انتفاضة شعبان، تمثل درساً في الكرامة، ودليلاً على بشاعة الدكتاتورية وفظاعاتها التي ارتكبتها بحق العزّل). وباشر الجهد الخدمي ،باعادة تفويج الزائرين بعد انتهاء الزيارة الشعبانية في كربلاء. وفي النجف ، أعلنت مديرية مرور المحافظة ،البدء بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بالزيارة الشعبانية اليوم الأربعاء . وقال مدير مرور المحافظة وسام شهيب جاسم الكعبي في تصريح امس إن (المديرية إستنفرت قوتها البشرية من الضباط والمراتب ، وكذلك القوة الآلية من الدوريات و الدراجات و الرافعات ، لتكثيف التواجد المروري و تأمين الطرق أمام حركة الزائرين المشاة من جهة ، وحركة سير المركبات من جهة أخرى )، واضاف (قررنا تعطيل العمل في مقر مديرية المرور و موقع تسجيل المركبات و إجازات السوق في المحافظة امس واليوم الاربعاء ، وذلك لتزايد أعداد الزائرين وتكليف الضباط والمنتسبين بالواجبات الميدانية الخاصة بالزيارة الشعبانية ، لتعزيز القواطع المرورية في مركز المدينة وأطرافها) .وكانت محافظات ميسان وذي قار والنجف وكربلاء والبصرة وبابل، قد اعلنت (تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، بمناسبة ولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام)