الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬تغزو‭ ‬الاسواق‭ ‬المصرية‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرالاطباء‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة : عقب اعلان احد شركات الادوية الكبرى عن اطلاق اول فياجرا نسائية لعلاج الرغبة الجنسية المنخفضة لدى النساء بدا الاقبال يتزايد على شراء تلك الحبة ومع نقص الكميات المتداولة فى الصيدليات بدا بيع الفياجرا النسائية فى السوق السوداء وخاصة محلات بيع الفياجرا النسائية فى السوق السوداء وخاصة محلات بيع الملابس النسائية التى استغلت هذا الاقبال للترويج لبيع الملابس .
وفى نفس الوقت بيع الفياجرا في عدد كبير من الصيادليات ، وقال احد الصيادلة انّ عقار الفياجرا النسائية الجديد والذي يطلق عليه اسم فليبا نسرين حصل على موافقه منظمة الصحة العالمية وانه مخصص لعلاج النساء قبل سن اليأس من اللواتي يعانين من ضعف فى الرغبة الجنسيه لافتين ان طريقة عمله تختلف عن الفياجرا المخصصة للرجال والتى تعمل على تدفق الدم الى العضو الذكري مما يؤدي الى الانتصاب اما الفياجرا النسائية فتعمل على احداث تغييرات فى الهرمونات الخاصة بالمخ والتى تعمل على زيادة الرغبة الجنسية عند النساء . من جانبه قال الدكتور ابراهيم محروس استاذ امراض النساء والتوليد ان عقار الفيبا نسرين مخصص لعلاج الاكتئاب والذي يؤدي الى تراجع الرغبة الجنسية ، في المقابل حذر عدد من الاطباء من تناول تلك الحبة دون استشارة الطبيب او الافراط فى تناولها لانها تؤدي الى اضرار صحيه وقال د / علي عوف رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية ان الافراط فى تناول الفياجرا النسائية يؤدي الى انخفاض فى الضغط ودوار ولا يحبذ تناولها قبل انقطاع الطمث.
من جانبها حذرت د / هبة قطب استشارية الطب الجنسي والعلاقات الاسرية من الافراط فى تناولها لانها قد تؤدى بعد فترة من استخدامها الى فقدان الرغبة واكتئاب وميول للانتحار بالاضافه الى انخفاض ضغط الدم .