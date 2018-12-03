الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬تغزو‭ ‬الاسواق‭ ‬المصرية‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرالاطباء‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ : ‬عقب‭ ‬اعلان‭ ‬احد‭ ‬شركات‭ ‬الادوية‭ ‬الكبرى‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬اول‭ ‬فياجرا‭ ‬نسائية‭ ‬لعلاج‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬المنخفضة‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬بدا‭ ‬الاقبال‭ ‬يتزايد‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬تلك‭ ‬الحبة‭ ‬ومع‭ ‬نقص‭ ‬الكميات‭ ‬المتداولة‭ ‬فى‭ ‬الصيدليات‭ ‬بدا‭ ‬بيع‭ ‬الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬وخاصة‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬وخاصة‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الملابس‭ ‬النسائية‭ ‬التى‭ ‬استغلت‭ ‬هذا‭ ‬الاقبال‭ ‬للترويج‭ ‬لبيع‭ ‬الملابس‭ .‬

وفى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بيع‭ ‬الفياجرا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصيادليات‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬احد‭ ‬الصيادلة‭ ‬انّ‭ ‬عقار‭ ‬الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬فليبا‭ ‬نسرين‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬موافقه‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وانه‭ ‬مخصص‭ ‬لعلاج‭ ‬النساء‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬من‭ ‬اللواتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬فى‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسيه‭ ‬لافتين‭ ‬ان‭ ‬طريقة‭ ‬عمله‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الفياجرا‭ ‬المخصصة‭ ‬للرجال‭ ‬والتى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬الى‭ ‬العضو‭ ‬الذكري‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬الانتصاب‭ ‬اما‭ ‬الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬فتعمل‭ ‬على‭ ‬احداث‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬الهرمونات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمخ‭ ‬والتى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬ابراهيم‭ ‬محروس‭ ‬استاذ‭ ‬امراض‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد‭ ‬ان‭ ‬عقار‭ ‬الفيبا‭ ‬نسرين‭ ‬مخصص‭ ‬لعلاج‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬تلك‭ ‬الحبة‭ ‬دون‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬او‭ ‬الافراط‭ ‬فى‭ ‬تناولها‭ ‬لانها‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬اضرار‭ ‬صحيه‭ ‬وقال‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬علي‭ ‬عوف‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الادوية‭ ‬بالغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬ان‭ ‬الافراط‭ ‬فى‭ ‬تناول‭ ‬الفياجرا‭ ‬النسائية‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬فى‭ ‬الضغط‭ ‬ودوار‭ ‬ولا‭ ‬يحبذ‭ ‬تناولها‭ ‬قبل‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬حذرت‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬هبة‭ ‬قطب‭ ‬استشارية‭ ‬الطب‭ ‬الجنسي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاسرية‭ ‬من‭ ‬الافراط‭ ‬فى‭ ‬تناولها‭ ‬لانها‭ ‬قد‭ ‬تؤدى‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭ ‬الى‭ ‬فقدان‭ ‬الرغبة‭ ‬واكتئاب‭ ‬وميول‭ ‬للانتحار‭ ‬بالاضافه‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ .‬