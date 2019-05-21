الفول‭ ‬سيّد‭ ‬مائدة‭ ‬السحور‭ ‬المصرية‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشعرية‭ ‬تتفنن‭ ‬في‭ ‬طبخه

القاهرة – مصطفى عمارة
يعد الفول احد الوجبات الاساسية لدى المصريين ،خاصة الطبقات الفقيرة. نظرا لرخص ثمنه فضلا عن قيمته الغذائيه العالية. والفول من الاطعمة التى يستغرق هضمها فترة طويلة ، مما يقلل احساس الصائمين بالجوع وعلى الرغم من وجود المحلات المتخصصة فى بيع الفول الا انّ الكثير من المصريين يفضلون شراءه من العربات المتجوّله التى تقوم بطهيه فى المستوقد لما له من مذاق مميز .
ويعد شارع الجيوشى بمنطقة الشعرية اشهر المناطق لبيع المستوقد الخاص بتسوية الفول .
وقالت الحاجه صباح اشهر مَن تعمل فى تلك المهنة انها ورثت المهنة من ابيها والذى ورثها عن اجداده مشيره الى ان حارة المستوقد يرجع عصرها الى الاحتلال الانجليزى لمصر فى الفترة من 1882 حتى 1952 واضافت انه قبل سنوات كانت حارة المستوقد تمد بائعي الفول بنحوثلاثين قدرة يوميا ،ولكن المبيعات تراجعت خلال الفترة الاخيره حيث بات كل مطعم وصاحب عربة يطبخه بنفسه لافتة ان اسعار تسوية قدرة الفول فى مستوقد برجوش تتراوح بين 30 جنيه للقدرة الصغيرة اما الكبيرة فيصل سعرها الى 40 جنيه .
وبعد عملية التسويه تبدا مرحلة البيع وتوصيله الى الزبائن وتعد حارة مرجوش اشهر المناطق لتصنيع قدرة الفول .
واكد محمد ربيع احد تجار القدر بالمنطقه انه ورث المهنة من والده وقديما كانت تصنع القدرة من النحاس اما الان تصنع من الالمنيون او الاستانلس.
واضافت الحاجة عزة صاحبة محل تجارة الالمنيوم ان الاقبال على شراء القدر تراجع هذا العام بعد ان زادت اسعار المواد الخام بنسبة 60 % مقارنه بالعام الماضى مما يدفع بعض اصحاب المطاعم الى اصلاح وترميم القدر القديمه