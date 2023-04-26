الفوضى تغلب الهدنة وفرار مساعدين للبشير من السجن

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تسود‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬هش‭ ‬اقتربت‭ ‬ساعاته‭ ‬من‭ ‬الانتهاء،‭ ‬تجسّدت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬أحمد‭ ‬هارون،‭ ‬أحد‭ ‬مساعدي‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المعزول‭ ‬عمر‭ ‬البشير،‭ ‬فراره‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬برفقة‭ ‬مسؤولين‭ ‬سابقين‭ ‬آخرين،‭ ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬البشير‭ ‬نفسه‭ ‬محتجز‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬نُقل‭ ‬اليه‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس‭ ‬من‭ ‬بورتسودان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬نقلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعض‭ ‬موظفيها،‭ ‬إن‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬استراتيجية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطار‭ ‬الدولي،‭ ‬‮«‬تواصلت‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭ ‬أو‭ ‬اشتدّت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬محتجز‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬تابع‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬نُقل‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬البشير‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬احتجزوا‭ ‬بمستشفى‭ ‬علياء‭ ‬التابع‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬نسبة‭ ‬لظروفهم‭ ‬الصحية‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬التمرد،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ ‬بالمستشفى‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تسجيل‭ ‬نشر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬هارون‭ ‬إن‭ ‬سجن‭ ‬كوبر‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬نزلائه‭ ‬من‭ ‬سجناء‭ ‬وحرّاس‭ ‬الأحد‭ ‬23‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬باستثناء‭ ‬قلّة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬العشرة‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬بينها‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬القوة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬السجون،‭ ‬تحركنا‭ ‬لموقع‭ ‬آخر‭ ‬خارج‭ ‬السجن،‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬محدودة‭ ‬لا‭ ‬تتعدّى‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القوة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬هارون‭ ‬إنه‭ ‬ورفاقه‭ ‬تلقوا‭ ‬وعودا‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭. ‬وبسبب‭ ‬الخطر‭ ‬وتواصل‭ ‬الاشتباكات،‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬قرارنا‭ ‬الخاص‭ ‬بنا‭ ‬بأن‭ ‬نتحمّل‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬بحماية‭ ‬أنفسنا‭ ‬بأنفسنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬هارون‭ ‬مسجونا‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭. ‬وهو‭ ‬مطلوب‭ ‬بمذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬و‮»‬إبادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان‭. ‬وأطاح‭ ‬الجيش‭ ‬بعمر‭ ‬البشير‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬ضخمة‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬وأوقف‭ ‬مع‭ ‬مساعديه‭ ‬وأبرز‭ ‬أركان‭ ‬نظامه‭.‬

وكان‭ ‬البشير‭ ‬يتواجد‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬نفسه‭. ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وقّعت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬آنذاك‭ ‬مدنيون،‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لتسليم‭ ‬البشير‭ ‬ومساعديه،‭ ‬لكن‭ ‬عملية‭ ‬التسليم‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬بعد‭.‬

ووجهت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬اتهامات‭ ‬الى‭ ‬البشير‭ ‬ومساعديه‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حرب‭ ‬دارفور‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬انتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬وتسبّبت‭ ‬بمقتل‭ ‬قرابة‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭. ‬وشاركت‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ (‬الجنجويد‭) ‬آنذاك‭ ‬بقيادة‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬البشير،‭ ‬وضد‭ ‬الأقليات‭ ‬الإتنية‭ ‬غير‭ ‬العربية‭.‬

ونفّذ‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬انقلابا‭ ‬أطاحا‭ ‬خلاله‭ ‬بالمدنيين‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬برز‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بينهما،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬المعارك‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬يوما‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‮ ‬دخل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬برعاية‭ ‬أميركية‭ ‬يومه‭ ‬الثاني‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬هشا‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬لشهود‭ ‬عن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭. ‬كما‭ ‬تواصلت‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬

وخلّفت‭ ‬المعارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬459‭ ‬قتيلا‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬جريح،‭ ‬وفقا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬بيرتيس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مؤشر‭ ‬واضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ (‬طرفي‭ ‬النزاع‭) ‬مستعد‭ ‬للتفاوض‭ ‬حقا‮»‬‭.‬‮ ‬

واستهدف‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بطائراته‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬الخرطوم،‭ ‬فردّت‭ ‬الأخيرة‭ ‬باستخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬ثقيلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬روى‭ ‬شهود‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واستهدفت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مركبات‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الخرطوم،‭ ‬حسب‭ ‬شهود‭ ‬آخرين‭.‬

وقالت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬إنها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬مصفاة‭ ‬ومحطة‭ ‬كهرباء‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬الخرطوم،‭ ‬حسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثاء‭.‬‮ ‬

وتحدث‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬عن‭ ‬تحرك‭ ‬كبير‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬نحو‭ ‬المصفاة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭.‬

وتبادل‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرق‭ ‬وقف‭ ‬النار‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬يسري‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬وقف‭ ‬محلي‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭ ‬الشاسعة‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬تعذر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭.‬

وقال‭ ‬بيرتيس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬المعارك‭ ‬استؤنفت‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬التشاديّة،‭ ‬وهناك‭ ‬تقارير‭ ‬متزايدة‭ ‬ومقلقة‭ ‬عن‭ ‬تسلّح‭ ‬قبائل‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬القتال‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬اندلعت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبيّة‭ ‬الشرقيّة‭ ‬مع‭ ‬إثيوبيا‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬باندلاع‭ ‬اشتباكات‭ ‬استُخدمت‭ ‬فيها‭ ‬خصوصا‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬في‭ ‬ود‭ ‬بنده‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كردفان‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬دارفور‭.‬

وأبدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬بيولوجي‭ ‬‮«‬هائل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬استيلاء‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬المتقاتلين‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬المختبر‭ ‬المركزي‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬يحوي‭ ‬عينات‭ ‬مسببة‭ ‬لأمراض‭ ‬الحصبة‭ ‬والكوليرا‭ ‬وشلل‭ ‬الأطفال‭.‬

ومع‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبي‭ ‬في‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬مدينة‭ ‬الخرطوم‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين،‭ ‬تواصل‭ ‬الحكومات‭ ‬الأجنبية‭ ‬تنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬عبر‭ ‬قوافل‭ ‬برية‭ ‬وطائرات‭ ‬وسفن‭ ‬لإخراج‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭.‬

وقالت‭ ‬صفاء‭ ‬أبو‭ ‬طاهر‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬مع‭ ‬أسرتها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬أصعب‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬أصوات‭ ‬القصف‭ ‬والطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬وهي‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬منزلنا‭. ‬هذا‭ ‬روَّع‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجيّة‭ ‬السعوديّة‭ ‬أنّ‭ ‬سفينة‭ ‬تقلّ‭ ‬1687‭ ‬مدنيّاً‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬فرّوا‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السعوديّة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عمليّة‭ ‬إنقاذ‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تُنفّذها‭ ‬المملكة‭ ‬حتّى‭ ‬الآن‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بإجلاء‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬2148‭ ‬شخصا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭.‬

كما‭ ‬وصلت‭ ‬طائرة‭ ‬نقل‭ ‬عسكرية‭ ‬بريطانية‭ ‬إلى‭ ‬قبرص‭.‬