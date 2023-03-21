الفن العراقي بين الفصلية والكوكب -محمد الكلابي

يُعد الفن المُلهم الأكبر الذي يحرك مشاعر الإنسان الراكدة وبالأخص الاغنية والشعر والموسيقى فهي الأقرب للنفوس مقارنةً بغيرها من انواع الفنون، وللفن العراقي باعٌ طويل في التعبير عن افئدة الناس وخلدانها ويُطرح المشاكل حيناً ويعالجها حيناً آخر، وهذا هو الهدف الأسمى للفن أو القوة الناعمة كما يطلق عليه بالمصطلح السياسي أي بمعنى أنه صاحب التأثير الأكبر على القاعدة الإجتماعية في ظروف غياب المصداقية بين الحكومة والشعب.

سأسهبُ قليلاً في هذا المقال لأنهُ قد يكون الأهم بين ما يُطرح بالأضافة إلى ذلك أنه مُغيَّب ولا يكتب عنه أحد الا بعض الإشارات المبتورة التي لا تُجدي نفعاً. إن الشعر والاغنية والموسيقى هم معيار رُّقيَ العقول وبتعبيرٍ آخر أنهم سفراء التراث الذي يمثلونه نيابةً عن المجتمع، واطباء مجتمعهم إن لزم الأمر فكما يقول المؤلف الموسيقي روبرت شومان: (اذا اردت التعرف على ثقافة شعب ما، فاستمع الى موسيقاه).

المثال الذي أوّدُ طرحه لم يكن بعيداً بل في سبعينيات القرن الماضي تحديداً في أرياف جنوب العراق،حيث كانت النظرة السائدة على المرأة كأثاث البيت أو اداةً لإنجاب الاطفال لا غيرَ، ناهيكَ عن مشكلة النهوة والفصلية في اعراف العشيرة.وفي خضِّم هذا المجتمع المستفحل صدحَ صوت المغني التنويري بلا شك صاحب الصوت الممزوج بطيبِ نسمات الاهوار ( عبادي العماري) بأغنية لا نظيرَ لها اسمها ( الفصلية) لشاعرها جودت التميمي في مطلعها:

جابوها دفع للدار ،لا ديرم ولا كحلة ولا صفگه

وبعد أن نشد الناس عن قصتها اجابوه بأنها (فصلية) .ويكمل الاغنية في حرقةٍ عارمة تتجلى في هذا المقطع القائل:

حرام دموعها الطيبات ،عالخدين همّاله ،وين العطف والرحمة يفصّاله ،لا سوت ذنب لا هي چتاله ،اذا هيچي حكم ديوانك المهيوب ودلاله ،عليَّ تحرم فناجينه وگهوته وگعدت رجاله

وفي مقطعها الآخر يزهق الشاعر والمغني من هذه الحالة المزرية ويعبّران عن البؤس في هذه الابيات:

اسيرة تگول جابوها ،بلا رحمة ولا سلوى ،يا ديوان السلف بسك ،فحطنه من الفصل والثار والنهوة

هذه الابيات تمثل ثورة وقتذاك وتمثل صفعة لكل من عَمِلَ بهذا الأمر المُشين.وبالتالي قد يتغير فكر عددٍ من الافراد -وإن كان قليلاً-. ما أريد ايضاحه أن مجتمعنا في ازماته الراهنة يحتاج إلى مثل هذه الاصوات المعبرة سواءً كانت في الشعر او الاغنية او حتى السينما والمسرح، لأنها السبيل الوحيد الذي تبقى أمام تقنين الفجوة الثقافية التي عصفت بنا وجعلتنا ننغلقُ حول أنفسنا في فترة تاريخية لا نعرفُ ماهيتِها .

ولكن ما يبدو الآن ان اغنية الكوكب لرحمة رياض باتت معبرةً اكثر من اغنية فصلية التي ذكرتها آنفاً، وهذا يدلُّ على ضعف المثقف العراقي بأنواعهِ إن كان شاعراً او فناناً، وليس فقط ضعف ابن العامة الذي يعاني من مشاكله الأُخرى.

ومن وجهة نظري إن الفصلية والنهوة والدگة وغيرها من المسميات، لا تمتُ للدين الإسلامي -الذين يحاولون ان يبرروا من خلاله- ولا تمتُ حتى للأخلاق والبيئة التي تربى بها العراقيون، هذه الطقوس يجب ان تندثر لا ان تنتشر فقد عفا عليها الزمن وتجاوزتها أحقر المجتمعات فكيف بمجتمعٍ له تاريخ ضارب بأعماق الجذور؟ وفي النهاية سأقولُ ما قاله المتنبي في المرأة:

ولو كان النساءُ كمن فقدنا

لفضِّلتُ النساءُ على الرجالِ

وما التأنيثُ لأسم الشمس عيبٌ

ولا التذكيرُ فخراً للهلالِ