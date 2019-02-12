الفنون الموسيقية والأزياء العراقية يحتفلان بعيد الحب

بغداد – فائز جواد

تتواصل في قاعة الرباط الفعاليات الموسيقية والغنائية التي تقدمها دائرة الفنون الموسيقية وضمن منهاجها السنـــــــــوي ، وبمناسبة عيد الحب تقـــــيم الدائرة وبالتعاون مـــــــع دار الازياء العــــــراقية عرضا فنيا تحت شعار (حب العراق).

المايسترو علي خصاف المشرف على الفــــــــرق الفنية في الدائرة قال لـ ( الزمان ) ان ( الدائرة تسعى لاحياء مهرجاناتها التي تحيــــــــيها فرق الدائرة من مطربين وموسيقيين ، وحاليا انهينا الاســــــتعدادات لاقامة كرنفال موسيقي وغنائي وفني بمناســــــــــــبة عيد الحب والفعالية الجديدة ستقدم بالتــــــعاون مع دار الازياء العراقـــــية التي ستشارك بمجموعة من مجاميعها الراقصة لتـــــــــقديم عرضا للازيــاء العراقية الفلكلورية واللوحات الفـــــــنية التي اشرف على تدريبها الفنان محمود رجب وسنــــــــــقدم معا وبمشاركة فرقتنا المركزية التي ستقدم محموعة من الاغاني التراثية والمقطوعات الموسيقية اشــــــرفت على تدريـــــــــــبها لنقدم معا كرنــــــــــــفال حب العراق واختـــرنا يوم الحب مناسبة جميلة لتقديم الفعالية مساء بعد غد الجمعة وعلى قاعة الرباط وفي الساعة السادسة والدعوة عامة للجميع).