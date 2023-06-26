الفنون العامة تشرف على تأهيل قاعة أكيتو

بغداد – الزمان

أشرف المدير العام لدائرة الفنون علي عويد على تاهيل وصيانة اكيتو في ساحة الاحتفالات الكبرى..التى تنفذ في ضوء توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال المدير العام ان (حملة التاهيل والصيانة لقاعة اكيتو اشتملت على طلاء الجدران والسقوف والاضاءة والتبريد فضلا عن نصب حاملات للاعمال الفنية على الجدران بمواصفات جيدة وكذلك تاهيل مدخل القاعة ومحيطها ..وتعد اعمال وتاهيل وصيانة ساحة الاحتفالات بادرة خير من دولة رئيس الوزراء لاهل بغداد كونها ستفتح امام الجمهور).

الى ذلك وتواصلاً مع المشهد الفني والثقافي استقبل عويد مؤخرا الفنان التشكيلي عماد عاشور. وبَحَثَ المدير العام مع الفنان الضيف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل التواصل مع النخب الفنية التشكيلية العراقية ، مبيناً اِن(ابواب دائرة الفنون مشرعةً امام الفنانين والمؤسسات والمنظمات الفنية، وهذا ما بَانَ واضحاً وجلياً من مسير نجاحات الدائرة في تنظيم الفعاليات والنشاطات الفنية ودعم الفنانين وحركة التشكيل العراقي بوجه العموم).

من جانبه رَحَبَ عاشور باِيجابية اللقاء، مقدماً شكره ل ما تقدمه الدائرة من دعم واهتمام الى الفنانين والمثقفين.