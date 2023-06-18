الفنون العامة تحتفي بالدليمي

بغداد – الزمان

إحتفت دائرة الفنون العامة ، بالكاتب والفنان علي الدليمي، مدير المتحف الوطني للفن الحديث، لبلوغه السن القانوني للتقاعد، وهو أقدم موظف في الوزارة. وتحدث خلال الاحتفاء عدد من زملاء وأصدقاء الدليمي، حيث قال المدير العام علي عويد (يعز علينا أن تفقد الوزارة أحد الكفاءات المهمة والبارزة في مجال الثقافة والفن والصحافة، التي أمتدت لأكثر من 42 عاماً متواصلة كانت حافلة، ومتفاعلة في المشهد الثقافي والفني، حيث كان الدليمي متابع وموثق أكاديمي مخلص لعمله الإداري والإبداعي.. نتمنى للزميل الدليمي كل التوفيق والنجاح في حياته الجديدة). وتحدث كذلك الفنانون: طه وهيب، وحسان قصي، وماهر الطائي، والإعلامية هند أحمد، وأديب الأطفال جاسم محمد صالح، والنحات الرائد باسم التكريتي.. وأخرون، بعدها قدم له درع الدائرة من قبل المدير العام، وهدايا مكتبه الشخصية، وبعض الزملاء الأخرون، ورسم له بورتريت تخطيط للفنان الشاب علي حسين، ليتم بعدها التقاط الصور الإستذكارية، وتناول الكيك والمرطبات.