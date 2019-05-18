الفنانون يدعون لكشف ملابسات مقتل الملحن فارس حسن

النجف – الزمان

غيب الموت الخميس الماضي الملحن فارس حسن بعد تعرضه لطعنات سكين داخل منزله في قضاء الكوفة بمحافظة النجف.واشارت دائرة الفنون الموسيقية في صفحتها في فيسبوك الى (أفادة مصدر أمني، الخميس، 2019/5/16 بمقتل الملحن فارس حسن داخل منزله في قضاء الكوفة بمحافظة النجف. وقال المصدر، ان (الملحن فارس حسن وجد مقتولا داخل منزله متأثرا بطعنات سكين). واضاف (ان القوات الامنية والادلة الجنائية فتحت تحقيقا بالحادث). والراحل يعمل ملحنا في تربية النجف.واضافت الدائرة (اننا في دائرة الفنون الموسيقية اذ نعزي الاوساط الثقافية برحيل الملحن، نأسى لهذا الحادث الاجرامي،و ندعو الى كشف ملابسات القضية والوقوف على اسباب الحادث). فيما نعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل وطالبت في بيان (الجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة التي طالت هذا الإنسان الفنان سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون).