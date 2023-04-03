الفنانون يتصدّون للذكاء الاصطناعي قضائيا وتكنولوجيا

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُحبِط‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الممارسة‭ ‬وساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬المتواصل‭ ‬لينجزوا‭ ‬عملاً‭ ‬ما،‭ ‬بينما‭ ‬تستغرق‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ثوانٍ‭ ‬لابتكار‭ ‬أي‭ ‬عمل‭… ‬إلا‭ ‬أنّهم‭ ‬لم‭ ‬يتّخذوا‭ ‬بعد‭ ‬موقفاً‭ ‬نهائياً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬لا‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬ولا‭ ‬قضائياً‭.‬‮ ‬

أدرك‭ ‬الفنانون‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭ ‬أنّ‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬بـ‭”‬التوليدية‭”‬،‭ ‬بات‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬عند‭ ‬الطلب‭ ‬رسماً‭ ‬لكلب‭ ‬بأسلوب‭ ‬رسامة‭ ‬الشرائط‭ ‬المصوّرة‭ ‬الأميركية‭ ‬سارة‭ ‬أندرسن‭” ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬لحورية‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬كارلا‭ ‬أورتيز‭. ‬وتستخدم‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أعمالاً‭ ‬لفنانين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقتهم‭ ‬أو‭ ‬نسب‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬تعويضهم‭ ‬مادياً،‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬أساسية‭ ‬تتمحور‭ ‬عليها‭ ‬معركتهم‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الشائعة‭. ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬رفعت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬دعوى‭ ‬جماعية‭ ‬ضد‭ “‬ميدجورني‭” ‬و‭”‬ستايبل‭ ‬ديفيوجن‭” ‬و‭”‬دريب‭ ‬أب‭” ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬برامج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تستخدم‭ ‬مليارات‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬الإنترنت‭.‬

وشعرت‭ ‬سارة‭ ‬أندرسن،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المدعين،‭ ‬بأنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لـ‭”‬ضرر‭ ‬شخصي‭” ‬عندما‭ ‬رأت‭ ‬رسماً‭ ‬اُنتج‭ ‬باسمها‭. ‬وانتشر‭ ‬رد‭ ‬فعلها‭ ‬الغاضب‭ ‬الذي‭ ‬عبّرت‭ ‬عنه‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المنصة،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬فنانون‭ ‬آخرون‭ ‬للتواصل‭ ‬معها‭. ‬وتقول‭ “‬نأمل‭ ‬في‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬سابقة‭ ‬قضائية‭ ‬وإجبار‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬القواعد‭”. ‬ويرغب‭ ‬الفنانون‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُؤخَذ‭ ‬برأيهم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أعمالهم،‭ ‬فإمّا‭ ‬أن‭ ‬يقبلوا‭ ‬ذلك‭ ‬أم‭ ‬يرفضونه،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يطالبوا‭ ‬بإزالة‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ممكناً‭.‬

وتشير‭ ‬كارلا‭ ‬أورتيز،‭ ‬وهي‭ ‬مدّعية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬اعتماد‭ “‬نظام‭ ‬معيّن‭ ‬من‭ ‬التراخيص،‭ ‬لكن‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬الرسوم‭ ‬مُناسبة‭”. ‬وتشدد‭ ‬الرسامة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬لصالح‭ ‬استوديوهات‭ “‬مارفل‭”‬،‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ “‬تلقّي‭ ‬الفنانين‭ ‬مبالغ‭ ‬محدودة‭ ‬بينما‭ ‬تحصّل‭ ‬الشركات‭ ‬الملايين‭” ‬مسألة‭ ‬غير‭ ‬واردة‭. ‬ويروي‭ ‬فنانون‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬كيف‭ ‬خسروا‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬كثيرة‭.‬

ويقول‭ ‬جايسون‭ ‬ألن،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬أنشأها‭ ‬برنامج‭ “‬ميدجورني‭” ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المسابقات،‭ ‬إنّ‭ “‬الفن‭ ‬انتهى‭ ‬وفاز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬لقد‭ ‬خسر‭ ‬البشر‭”.‬

ويعرض‭ ‬متحف‭ ‬ماوريتشويس‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬صورة‭ ‬ابتُكرِت‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬للأعمال‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬لوحة‭ “‬الفتاة‭ ‬ذات‭ ‬القرط‭ ‬اللؤلؤي‭” ‬للرسام‭ ‬الهولندي‭ ‬يوهانس‭ ‬فيرمير‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أثارت‭ ‬فرقة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬للباليه‭ ‬الجدل‭ ‬عقب‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬برنامج‭ “‬ميدجورني‭” ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬حملات‭ ‬الترويج‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭. ‬وتقول‭ ‬سارة‭ ‬اندرسن‭ ‬بنبرة‭ ‬غاضبة‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ “‬سهلة‭ ‬ورخيصة،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬تتردد‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬استخدامها،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الأخلاقية‭”. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬بعدما‭ ‬حاولت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التواصل‭ ‬معها،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ “‬ستابيلياي‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬عماد‭ ‬مستاك‭ ‬يقارن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬بأدوات‭ ‬بسيطة‭ ‬كالـ‭”‬فوتوشوب‭”.‬

ويشدد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تتيح‭ “‬لملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬فنانين‭” ‬و‭”‬تنشئ‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الإبداعية‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬استخدامها‭ ‬بطريقة‭ “‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭” ‬هو‭ “‬مشكلة‭” ‬يتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬المستخدمون‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بها‭.‬

وستطالب‭ ‬الشركات‭ ‬بمشروعية‭ ‬تطبيقها‭ ‬مصطلح‭ “‬الاستخدام‭ ‬العادل‭” ‬القانوني،‭ ‬وهو‭ ‬كبند‭ ‬استثنائي‭ ‬لحقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬المحامي‭ ‬والمطوِّر‭ ‬ماثيو‭ ‬بتريك‭. ‬ويضيف‭ ‬إنّ‭ “‬الكلمة‭ ‬السحرية‭ ‬هي‭ +‬تحويل‭+. ‬هل‭ ‬يقدّم‭ ‬نظام‭ ‬الشركات‭ ‬شيئاً‭ ‬جديداً‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬يوفّر‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحل‭ ‬مكان‭ ‬الأصلي‭ ‬في‭ ‬السوق؟‭”.‬

وماثيو‭ ‬بتريك‭ ‬هو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬جوزيف‭ ‬سافيري‭ ‬للمحاماة،‭ ‬وكيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الفنانين،‭ ‬لكنّه‭ ‬يتولّى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مهندسين‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أخرى‭ ‬ضد‭ ‬برنامج‭ ‬لـ‭”‬مايكروسوفت‭”.‬

ويتم‭ ‬اللجوء‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لمحاولة‭ ‬التصدي‭ ‬لبرامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وتلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬الفنانين‭ ‬بإنقاذ‭ ‬الوضع،‭ ‬أطلق‭ ‬مختبر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬أخيراً‭ ‬برنامجاً‭ ‬يتيح‭ ‬نشر‭ ‬أعمال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬حمايتها‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ويضيف‭ ‬البرنامج‭ ‬المُسمّى‭ “‬غلايز‭” ‬بيانات‭ ‬معيّنة‭ ‬إلى‭ ‬الصورة‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬مرئية‭ ‬للعين‭ ‬المجردة‭ ‬لكنّها‭ “‬تشوّش‭ ‬البرامج‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الطالب‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬شون‭ ‬شان‭.‬

ولاقت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬مختلفة،‭ ‬فمنهم‭ ‬من‭ ‬أبدى‭ ‬حماسة‭ ‬لها‭ ‬بينما‭ ‬أظهر‭ ‬البعض‭ ‬تشكيكاً‭ ‬بها‭.‬

ويقول‭ ‬ماثيو‭ ‬بتريك‭ ‬إنّ‭ “‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الفنانين‭ ‬بتبني‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬أم‭ ‬رفضه‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ “‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬لعبة‭ ‬القط‭ ‬والفأر‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والباحثين‭”.‬

ويبدي‭ ‬باتريك‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ينتاب‭ ‬الجيل‭ ‬المستقبلي‭ ‬إحباط‭.‬

ويضيف‭ “‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬انتصر‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬عندما‭ ‬يستسلم‭ ‬هؤلاء‭ ‬ويحجمون‭ ‬عن‭ ‬الإبداع‭”.‬