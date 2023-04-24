مطرب يستعد لإطلاق أغنية وتشكيلي يوظب قاعة معرض

الفنانون في العيد بين تقديم التهاني وإنجاز الأعمال

بغداد – فائز جواد

خلال ايام عيد الفطر المبارك الذي ودعناه بالامس انشغل غالبية الفنانين بزيارة الاهل والاقارب ،بينما حرص البعض منهم المشاركة بفعاليات فنية وثقافية من خلال عملهم الاعلامي والفني خلال ايام العيد .وعن ذلك قالت المذيعة فاتن مزهر ( من خلال استمراري بعملي في تقديم برنامج من اذاعة بغداد تعودنا خلال فترة العيد ان نقدم التهاني ونستقبلها من خلال التواصل الاجتماعي ونبارك للمستمعين فهي الوسيلة الاكثر تواصلا مع الزملاء والاصدقاء والاقرباء ويقينا انني اقدم التهاني والتبريكات لزملائي في الاذاعة ومن خلالهم نقدم التهاني الى المستمعين كافة) وتضيف (كذلك حرصت على زيارة الذين فقدناهم من الاهل والاقارب ).

واكد رئيس اتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين المخرج مظفر سلمان قائلا ( يقينا انني وكل عيد اقوم بزيارة مهمه للاهل والاقارب وتقديم التهاني الخاصة بعيد الفطر المبارك وحرصت ايضا بالتواصل مع اتحادنا في الصالحية حيث كانت فرصة لاعداد قاعاتها واعمارها لتستقبل بعد العيد ضيوف واصدقاء الاتحاد ونستقبل بعض المهنئين من الاذاعيين والتلفزيونيين للتبادل التهاني معهم ).

وقال التشكيلي حسن ابراهيم (في البدء يسرني ان اقدم اجمل التهاني والتبريكات لرئيس واعضاء جمعية التشكيليين العراقيين) موضحا( خلال فترة العيد انشغلنا باعداد متطلبات معرض الشباب السنوي الذي سيقام في قاعة الجمعية كذلك ننشغل بالاعداد لافتتاح قاعة حوار في الوزيرية واقوم مع زملائنا الفنانين باعداد مرافق القاعة والتحضير لافتتاح معارض ستستقبلها قاعة حوار التي يراسها الفنان التشكيلي قاسم سبتي )

واوضح المطرب عبد الرحمن علي (يسرني انني حققت الزيارة لاهلي واقاربي في ديالى وباركت لهم العيد وايضا حرصت بزيارة الاصدقاء في الصالحية والاذاعة وقدمت لهم التبريكات وايضا حققت زيارة لاستديو الموسيقى في الصالحية مع الزميل الملحن صباح زيارة استعدادا لتسجيل بعض الاغاني الجديدة التي اروم تسجيلها بعد العيد مباشرة وهي فرصة لاعداد جديدنا من الاغاني بعد العيد وكل عام والجميع بالف خير ).

وتقول التشكيلية لمياء حســين (في البدء ابارك لكل الفنانين وخاصىة التشكيليين واقول لهم كل عام وانتم بالف خير ، وخلال فترة العيد انشغلت بانجاز لوحـات رســـــــــــمتها وساقدمها في المعارض القادمة وايضـــــــا قمت بزيارة اقاربي واهلي وقدمـــــــت لهم التهاني والتبريكات ولاننسى زيارة المرضى الراقدين في المستشفى وتقديم الامنيات والتهاني مع تقديم ما تيسر من المساعدة للعوائل المتعففة بمناسبة عيد الفطر المبارك).