الفنانة‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬تعتزل‭ ‬لسببين‭ ‬أحدهما‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬المبكر

بغداد - الزمان
فاجأت الفنانة العراقية مريم حسين جمهورها بإعلان اعتزالها التمثيل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. الفنانة العراقية كشفت خلال الفيديو سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية في الفترة السابقة، نافية كل ما انتشر عن ان السبب يعود إلى ابنتها. مريم أكدت أن هناك سببين وراء اعتزالها التمثيل، الأول هو عدم توفر أي سيناريو جديد ينال اعجابها وبمستوى الأعمال التي قدمتها في السابق. اما السبب الثاني فيتعلق بمشكلة استيقاظها باكراً من أجل التصوير، لافتة إلى أن ذلك يؤثر عليها بشكل كبير، حيث تصبح عصبية ولا تطاق، بالإضافة الى ساعات العمل الطويلة خلال النهار ولفترة طويلة. وكانت مريم حسين قد اثارت الجدل مؤخرا بهجومها على الرجال، حيث قالت خلال مقطع فيديو: ” رجال؟ انقرضوا على قولة المرحومة الله يرحمها أمل.. ماتوا الرياييل مع الحروب. هلق في ذكور. الرياييل يروحون الحروب. جيل على جيل صاروا ينقرضون مثل الدنياصورات”. كما وجهت مجموعة نصائح للسيدات، حيث طالبتهن أن يقمن بالاهتمام بأنفسهن وبناء شخصيتهن دون الاعتماد على الرجال، مشددة على أنه ليس هناك أي رجل يمكنه أن يؤمن لهن مستقبلهن، وأضافت: “بات جميع الرجال مفلسين، وقبل أن يتعشى بك، انت افطري عليه وتغديه كمان”.