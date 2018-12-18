الفنانة‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬تعتزل‭ ‬لسببين‭ ‬أحدهما‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬المبكر

بغداد‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

فاجأت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬جمهورها‭ ‬بإعلان‭ ‬اعتزالها‭ ‬التمثيل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬كشفت‭ ‬خلال‭ ‬الفيديو‭ ‬سبب‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬نافية‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬انتشر‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬السبب‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ابنتها‭. ‬مريم‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سببين‭ ‬وراء‭ ‬اعتزالها‭ ‬التمثيل،‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬أي‭ ‬سيناريو‭ ‬جديد‭ ‬ينال‭ ‬اعجابها‭ ‬وبمستوى‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬اما‭ ‬السبب‭ ‬الثاني‭ ‬فيتعلق‭ ‬بمشكلة‭ ‬استيقاظها‭ ‬باكراً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصوير،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬تصبح‭ ‬عصبية‭ ‬ولا‭ ‬تطاق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الطويلة‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬ولفترة‭ ‬طويلة‭. ‬وكانت‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬قد‭ ‬اثارت‭ ‬الجدل‭ ‬مؤخرا‭ ‬بهجومها‭ ‬على‭ ‬الرجال،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو:‭ ‬”‭ ‬رجال؟‭ ‬انقرضوا‭ ‬على‭ ‬قولة‭ ‬المرحومة‭ ‬الله‭ ‬يرحمها‭ ‬أمل‭.. ‬ماتوا‭ ‬الرياييل‭ ‬مع‭ ‬الحروب‭. ‬هلق‭ ‬في‭ ‬ذكور‭. ‬الرياييل‭ ‬يروحون‭ ‬الحروب‭. ‬جيل‭ ‬على‭ ‬جيل‭ ‬صاروا‭ ‬ينقرضون‭ ‬مثل‭ ‬الدنياصورات”‭. ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬مجموعة‭ ‬نصائح‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬طالبتهن‭ ‬أن‭ ‬يقمن‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بأنفسهن‭ ‬وبناء‭ ‬شخصيتهن‭ ‬دون‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الرجال،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬رجل‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يؤمن‭ ‬لهن‭ ‬مستقبلهن،‭ ‬وأضافت:‭ ‬“بات‭ ‬جميع‭ ‬الرجال‭ ‬مفلسين،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يتعشى‭ ‬بك،‭ ‬انت‭ ‬افطري‭ ‬عليه‭ ‬وتغديه‭ ‬كمان”‭.‬