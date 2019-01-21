الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬جيهان‭ ‬خليل‭ ‬تعرض‭ ‬طرق‭ ‬حفاظها‭ ‬على‭ ‬البشرة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان

تحدثت الفنانة المغربية جيهان خليل عن كيفية اعتنائها بجمال بشرتها ورشاقة جسدها.

و قالت: “أعشق الرياضة، وكنت أُمارس رياضة الكاراتيه والجمباز الإيقاعي في أثناء وجودي في المغرب، وما زلت أمارسها الى اليوم، خصوصاً إذا لم أكن مرتبطة بمواعيد تصويري”.

وأضافت: “كذلك أحرص على عدم وضع الماكياج على وجهي في الأيام العادية، لأن التصوير تحت الإضاءة الكثيفة يتطلب وضع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل التي تُثقل البشرة وترهقها، وهي لذلك تحتاج الى الراحة، كما أفضّل استخدام “الماسكات” الطبيعية”.

وعن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، قالت: “ما زلت صغيرة على عمليات التجميل، لكنني لست ضدها، خصوصاً إذا كان الهدف منها تصحيح عيب في الجسم، إذا تُرك قد يصيب الإنسان بعقد نفسية”. وأضافت، في حوارها بمجلة “لها”: “ومع التقدم في العمر، ترتسم التجاعيد على وجوهنا فنضطر الى التخفيف منها أو محوها باللجوء الى جراحات التجميل”. يذكر أن جيهان خليل قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “أبواب الشك” مع الفنان خالد سليم، والفنانة لقاء الخميسي، والقنانة عائشة بن أحمد، كما شاركت في بطولة فيلم “122” بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وأمينة خليلـ وأحمد داوود.