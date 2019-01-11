الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬زهرة‭ ‬عرفات‭: ‬حاولت‭ ‬الانتحار‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬

بيروت – الزمان

صدمت الفنانة البحرينية زهرة عرفات جمهورها بكشفها عن محاولتها الانتحار ثلاث مرات.

وقالت البحرينية زهرة إن أولى تلك المحاولات كانت في سن السادسة عشرة عاماً، مشيرة إلى أن المراهق يعتقد أحياناً أن العالم كله يعاديه وأن التخلص من حياته هو الحل الأفضل لهذه المشكلة، ووصفت هذا التفكير بـ”الغبي”.

و أضافت زهرة أنها حاولت أيضاً الانتحار في سنّ الـ19 عام بعد زواجها، لافتة إلى إنها كانت تتمتع بالقوة لكنها لا تعلم لم أقدمت على ذلك.

وقالت الفنانة البحرينية، في تصريحات سابقة، أن هناك موقفا آخر، حين هددت أهلها بالانتحار لتتزوج ممن تحبه، حيث قالت: «موقفا آخر هددت أهلي فيه بالانتحار حيث قلت لهما بأنني سأنتحر إذا لم أتزوج من الشخص الذي أريده».

وزهرة عرفات كانت قد تزوجت مرتين، الأولى من بحريني وهو والد أبنائها «محمد» و«وفاء» وهو متوفي، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها «عبد الله»، وهما مطلقان الآن.

تستعد زهرة عرفات لتقديم المسرحية الكوميدية “صلبوخ وعائلته الكريمة” التي ستعرض على مسرح المدينة في حديقة القرم الطبيعية ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019.