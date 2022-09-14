الفنادق في لندن تنتعش يوم جنازة الملكة

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تتوقع‭ ‬لندن‭ ‬استقطاب‭ ‬حشود‭ ‬غفيرة‭ ‬خلال‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬جميع‭ ‬الغرف‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬تقريبا‭ ‬بينما‭ ‬حذر‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬من‭ ‬توقع‭ ‬طلب‭ ‬قوي‭.‬

يمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬القاء‭ ‬النظرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬بينما‭ ‬تقام‭ ‬جنازتها‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭ ‬القريبة‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬تجمع‭ ‬حشود‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬ستدفن‭ ‬الملكة‭.‬

وسيكون‭ ‬نهار‭ ‬الاثنين‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬حكومي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عامًا‭. ‬وفقا‭ ‬لسلسلة‭ ‬فنادق‭ ‬‮ ‬ترافلودج‭ ‬المنخفضة‭ ‬الكلفة‮ ‬‭”‬حجزت‭ ‬جميع‭ ‬الغرف‭ ‬في‭ ‬فنادقنا‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬وويندسور‭ ‬والطلب‭ … ‬قوي‭ ‬لفنادقنا‭ ‬الواقعة‭ ‬قرب‭ ‬محطات‭ ‬القطارات‭ ‬أو‭ ‬شبكة‭ ‬المترو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬لندن‭”.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الزوار‭ ‬يأتون‭ “‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬أقطار‭ ‬العالم‭” ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحداد‭ ‬على‭ ‬ملكة‭ ‬تربعت‭ ‬لاطول‭ ‬فترة‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬الغرف‭ ‬المتاحة‭ ‬نادرة‭ ‬قبل‭ ‬الجنازة،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬كايت‭ ‬نيكولز‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهيئة‭ ‬قطاع‭ ‬‮ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ “‬علمنا‭ ‬من‭ ‬مشغلي‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أنهم‭ ‬سجلوا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الحجوزات‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭”.‬

وأضافت‭ “‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬سيظل‭ ‬مرتفعا‭ ‬حتى‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭”.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬أماكن‭ ‬الإقامة‭ ‬تتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬بسبب‭ ‬الحجوزات‭ ‬لعدد‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬قبل‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭ ‬وخلاله‭ ‬وبعده‭.‬

‭ ‬ارتفاع‭ ‬جنوني‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ “‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ازدحام‭ ‬كبير‭” ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬

‮ ‬قدم‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬بمناسبة‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬الأم‭ ‬أرملة‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬عام‭ ‬2002‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ “‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭”. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬سكان‭ ‬لندن‭ “‬قد‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬اسلوب‭ ‬العمل‭ ‬وفقا‭ ‬للحدث‭” ‬والعمل‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬المنزل‭. ‬تقول‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬بالمدينة‭ ‬إن‭ ‬الخدمات‭ ‬ستواجه‭ ‬طلبا‭ ‬مرتفعا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وستمنستر‭.‬

حذرت‭ ‬شركة‭ ‬نيتورك‭ ‬ريل‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القطارات‭ ‬ستكون‭ “‬مزدحمة‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭” ‬خاصة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأضافت‭ “‬قد‭ ‬يرغب‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬التوجه‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الاقدام‭ ‬إلى‭ ‬وجهاتهم‭ ‬النهائية‭ ‬داخل‭ ‬العاصمة‭” ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬طرقات‭.‬

وظلّ‭ ‬جثمان‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬عاماً،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬عامّة‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسكتلندا‭ ‬حيث‭ ‬توفيت‭ ‬الملكة‭ ‬الخميس‭ ‬ثم‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬هوليرودهاوس‭.‬