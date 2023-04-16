الفلوجي يتخذ قراراً بعد إتصال درجال والسفّاح

بغداد- الزمان

اتخذ عضو لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الفلوجي، قراراً جديداً بعد اتصال جمعه برئيس الاتحاد عدنان درجال ونائبه يونس محمود.

وقال الفلوجي في تصريح صحفي إن اتصالاً هاتفياً جمعني برئيس الاتحاد عدنان درجال ونائبه يونس محمود، تحدثا من خلاله عن لجنة المغتربين وطبيعة العمل وسبل تطويره وتطرقنا الى الاشكالات التي حصلت في فندق بغداد واسبابها، وطالبوني بالعدول عن الاستقالة.

وأضاف أن اتصالهما شرف كبير ورد اعتبار لما حصل، وأعلن العدول عن استقالتي وسأبدأ من هذه اللحظة بخدمة الكرة العراقية باحسن وجه كما كنت سابقاً وستكون الايام القادمة ان شاء الله مليئة بالمفاجآت.

يذكر أن الفلوجي سبق وأن قدم استقالته من منصبه بسبب مشكلة فندق بغداد وعدم دفع أموال مكوثه بالفندق وهو في مهمة عمل رسمية.