الفلوجة تثير الخلاف في تونس

تونس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انتقد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬التونسي‭ ‬الجمعة‭ ‬بشدة‭ ‬مسلسلاً‭ ‬تلفزيونياً‭ ‬بدأ‭ ‬عرضه‭ ‬أخيراً‭ ‬لمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يسيء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وإلى‭ ‬التلاميذ،‭ ‬فيما‭ ‬تقدّم‭ ‬محاميان‭ ‬بطلب‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬لوقف‭ ‬بثه‭.‬

واندلع‭ ‬الجدل‭ ‬عقب‭ ‬بث‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬التونسي‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬فلّوجة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬المدينة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معقلا‭ ‬للمقاتلين‭ ‬السُنة‭ ‬المناهضين‭ ‬للغزو‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬يعالج‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬تخرجه‭ ‬سوسن‭ ‬الجُمني‭ ‬وأنتجه‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬التونسي‮»‬،‭ ‬موضوع‭ ‬انحراف‭ ‬المراهقين‭ ‬والعلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬بين‭ ‬التلاميذ‭ ‬والأساتذة‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬وخصصت‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬لإبراز‭ ‬المصاعب‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬أستاذة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلاميذ‭ ‬الفصل‭ ‬الذين‭ ‬كتبوا‭ ‬على‭ ‬سيارتها‭ ‬بالانكليزية‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬في‭ ‬فلّوجة‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبها‭.‬

كذلك‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬بيع‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأقراص‭ ‬المخدرة‭ ‬للتلاميذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منحرفين،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬التونسية‭.‬

وأثار‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬التونسي‮»‬‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬حول‭ ‬المسلسلات‭ ‬التي‭ ‬أنتجها‭ ‬وبثها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بسبب‭ ‬طرحه‭ ‬مواضيع‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬التونسي‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬البوغديري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمحطة‭ ‬إذاعية‭ ‬خاصة‭ ‬‮«‬ستتخذ‭ ‬كل‭ ‬الاجراءات‭ ‬لايقاف‭ ‬المهزلة‭ ‬التي‭ ‬أساءت‭ ‬للعائلات‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬البوغديري‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬واعتبره‭ ‬‮«‬عملاً‭ ‬سيئاً‭ ‬لأبعد‭ ‬الحدود،‭ ‬ضرب‭ ‬الأسرة‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬العمق‮»‬‭.‬

وتقدّم‭ ‬محاميان‭ ‬تونسيان‭ ‬بعريضة‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لوقف‭ ‬بث‭ ‬هذا‭ ‬الإنتاج‭ ‬الدرامي‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يتعمد‭ ‬ضرب‭ ‬الأخلاق‭ ‬والتربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعمّد‭ ‬نشر‭ ‬البذاءة‭.‬‭..‬لإفساد‭ ‬عقلية‭ ‬جيل‭ ‬الغد‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬الطلب‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬صابر‭ ‬بن‭ ‬عمّار‭ ‬وحسن‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدياب‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬دعت‭ ‬‮«‬الجامعة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬الثانوي‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬النقابات‭ ‬التعليمية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬الشغل،‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬لتصوير‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬تعدى‭ ‬على‭ ‬حرمة‭ ‬المدرسة‭ ‬ورمزيتها‭…‬وشوّه‭ ‬صورة‭ ‬التلاميذ‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬لهذه‭ ‬النقابة‭ ‬الأسعد‭ ‬اليعقوبي،‭ ‬الجدل‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كتب‭ ‬منشوراً‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬وقعت‭ ‬عقداً‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬القناة‭ ‬وسمحت‭ ‬بتصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬فلّوجة‭…‬مقابل‭ ‬التبرع‭ ‬ببعض‭ ‬أثاث‭ ‬التصوير‭ ‬للمعهد‮»‬‭.‬