الفلفل‭ ‬الحار‭ ‬دواء‭ ‬لأعتى‭ ‬الأمراض‭ ‬

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬علماء‭ ‬ألمان،‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬النشطة‭ ‬الفعالة‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬الفلفل‭ ‬الحار‭ ‬بمقدورها‭ ‬أن‭ ‬تحاصر‭ ‬خلايا‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬وتقضي‭ ‬عليها‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬عبوات‭ ‬دوائية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬«كابسيسين»‭ ‬(Capsaicin)‭ ‬الفعالة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬السرطان،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الفلفل‭ ‬الحار‭ ‬مع‭ ‬الغذاء‭.‬

بدورهم،‭ ‬أشار‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الروهر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوخوم‭ ‬الألمانية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬ذات‭ ‬الطعم‭ ‬الحاد‭ ‬بمقدورها‭ ‬تشغيل‭ ‬دفاعات‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬أغشية‭ ‬الخلايا‭ ‬المحيطة‭ ‬بالأورام‭ ‬السرطانية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتحارها‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«بريست‭ ‬كانسير‭ ‬–‭ ‬تارغيتس‭ ‬أند‭ ‬ثيرابي»‭ ‬المختصة‭ ‬بعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليا‭ ‬ويب‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬إن‭ ‬مادة‭ ‬«كابسيسين»‭ ‬بمقدورها‭ ‬دفع‭ ‬الخلايا‭ ‬إلى‭ ‬الموت،‭ ‬ومنع‭ ‬نمو‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان،‭ ‬مثل‭ ‬خلايا‭ ‬سرطانات‭ ‬العظام‭ ‬والقولون‭ ‬والبنكرياس،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تضر‭ ‬بالخلايا‭ ‬السليمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬تستهدف‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬مستقبلات‭ ‬في‭ ‬الخلايا‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تتغذى‭ ‬عليها‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭. ‬وعندما‭ ‬تحاول‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭ ‬محاربتها‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تفلح‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هلاكها‭.‬