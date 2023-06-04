فنانون: الكوميديا دراسة وعلم وموهبة

الفكاهة بين شارلي شابلن وحجي راضي واحدة

بغداد – ياسين ياس

اقام الملتقى الاذاعي والتلفزيوني في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق جلسة لمناقشة فن الكوميديا في المسرح والسينما والتلفزيون، شارك فيها اساتذة وكتاب ومخرجون وجمع نخبوي من فناني الكوميديا، ادارها رئيس الملتقى صالح الصحن، قائلا (اليوم نتناول زاوية من زوايا الفن، الكوميديا في المسرح والسينما والتلفزيون او الدراما،هذا الموضوع بحاجة إلى جلسات عدة ومعرفة وخبرة ،اليوم نريد التجربة العراقية المحلية في السينما والدراما ،نريد أن نشير إلى معنى الفكاهة والسخرية، كون الكوميديا لون درامي له شكل ونص) واضاف (كيف نحمي الأسرة من سخف الكوميديا، نريد أن تكون الكوميديا فرح وأمل وبهجة). اول المتحدثين كان الفنان سامي قفطان قائلا( الكوميديا موهبة لاتقل شأنا عن الفنون الأخرى هي موهبة توضع في شخص رجل أو امراة،وهي ثمرة مهمة وعلى المخرج ان يرعى هذه الثمرة )واضاف(مثلا محمد حسين عبد الرحيم،وراسم الجميلي)، مستذكرا (ذات يوم تمرض محمد حسين وكان لايستطيع التمثيل،اضطررت انا المخرج ان امثل مكانه لكن لم يحصل اي تفاعل من الجمهور). وتحدث الفنان والاكاديمي كريم خنجر قائلا( قبل فترة وقعت كتاب عن فن الكوميديا، للأسف الكوميديا لاتدرس في العراق،انا درست الكوميديا في انكلترا ولدي كتاب عن نظرية الكوميديا، والكوميديا دراسة وعلم وموهبة،وعندما تدرس اكاديميا تنتج فن صحيح)واضاف(كيف نصنع كوميديا ماهي الأدوات المطلوبة،قدمت تجربة مع طلبتي من خلال مشهد كوميدي،الان لاتوجد كوميديا اكاديميا،هناك ممثل يذهب إلى شباك التذاكر،لتقديم كوميديا هابطة).

السلطة والمجتمع

واكد الناقد والاكاديمي محمد جاسم ان(قدامى الفنانين اشجع منا الان،كنا نخاف السلطة والمجتمع نحن بحاجة إلى ذكر السلبيات الموجودة في المجتمع)، واضاف (هناك جيل مهم عقلاء المجانين مثل، جحا، وبهلول كان لدينا مشاهد تراثية علينا أن نستفاد منها). وأشار الفنان والاكاديمي زهير كاظم الى ان (الكوميديا سلوك وتصرف على المسرح، هناك مفردات الماضي والحاضر، الكوميديا موجودة داخل كل فنان، الكوميديا ضحك، متى تكون الكوميديا علاج، الان لدينا كوميديا تهريج، نهرج ونطبل دون وعي، الكوميديا عقل وصنعة حضور صوري وصوتي، سليم البصري يحمل كل فنون الكوميديا المطلوبة، اذا علينا أن نبدأ من الدرس الأكاديمي). وقال الفنان حيدر منعثر (اذا اردت ان تعرف مجتمع ما اذهب لمشاهدة عرض مسرحي كوميدي، في الكوميديا العالمية شارلي شابلن،والمحلي ،حجي راضي،سليم البصري، ماذا يقدم ذاك ومايقدم هذا،الكوميديا حالة واحدة،الدرس الأكاديمي غير موجود في العراق،وهي آفة أخرى، كوني مثلت الكوميديا وكتبت واخرجت). وتحدث الفنان إحسان دعدوش عن الكوميديا قائلا( الان وجود الفضائيات، اي شخص يستطيع أن يصور ،كون البضاعة الفاسدة هي التي تسوق الان)، واضاف (نحن أمام مشترك صعب،لكن مهمة الانطلاق سهلة من خلال المعهد والكلية والورش ضرورية للمشهد الكوميدي العراقي).. واكد الفنان عزيز كريم ان (كوميديا الأمس افضل من اليوم،لكن نحن نريد حلول ، كل هذا تتحمله الدولة،الان لاتوجد نصوص كوميدية، والمخرج ليس له علاقة الكوميديا) واضاف (اتمنى من الكتاب والمخرجين الذهاب إلى الشارع ،كون النص الكوميدي غيرمتكامل لأن الكوميديا موقف والممثل يضيف للوصول إلى الفعل الكوميدي المطلوب).