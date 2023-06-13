الفضائح تدفع بالجهة القائمة على جوائز غولدن غلوب نحو الزوال

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الصحافة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ (‬HFPA‭)‬،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجوائز‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬التي‭ ‬طالتها‭ ‬فضائح‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الزوال‭ ‬بعد‭ ‬شراء‭ ‬مستثمرين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حقوق‭ ‬هذه‭ ‬المكافآت‭.‬

وقدمت‭ ‬الرابطة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬صحافي‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الترفيه‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أجنبية،‭ ‬جوائز‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬البارزة‭ ‬لنجوم‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬عاماً‭.‬

وكانت‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬هذه‭ ‬المكافآت‭ ‬تستقطب‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬بعد‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تجذب‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬كبار‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الترفيه،‭ ‬لكن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬تراجع‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بالفساد‭ ‬والعنصرية‭ ‬داخل‭ ‬الرابطة‭.‬

وجرى‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬جوائز‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭” ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬تود‭ ‬بوهلي،‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬دخلت‭ ‬شركته‭ “‬إلدريدج‭” ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ “‬بنسكه‭ ‬ميديا‭ ‬كوربوريشن‭” ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز،‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ “‬اليوم‭ ‬يشكّل‭ ‬مفصلاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬تطور‭ +‬غولدن‭ ‬غلوب‭+”.‬

ولفت‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ “‬ستؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬زوال‭ ‬رابطة‭ ‬الصحافة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭”.‬

ولم‭ ‬يُحدَّد‭ ‬أي‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬لهذا‭ ‬المسار‭.‬

وبمجرد‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬ستُوجَّه‭ ‬موارد‭ ‬الرابطة‭ ‬نحو‭ ‬إنشاء‭ ‬جمعية‭ ‬غير‭ ‬ربحية،‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬خيرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالترفيه‭.‬

سيشمل‭ ‬ذلك‭ ‬مبلغ‭ ‬44‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬48‭ ‬مليوناً‭ ‬ستحصل‭ ‬عليها‭ ‬الرابطة‭ ‬من‭ ‬بيع‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وبفضل‭ ‬عقود‭ ‬البث‭ ‬المربحة،‭ ‬امتلكت‭ ‬الرابطة‭ ‬قوة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬منذ‭ ‬التسعينيات‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أجرت‭ ‬صحيفة‭ “‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬تايمز‭” ‬تحقيقاً‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الرابطة،‭ ‬كشف‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أشخاص‭ ‬سود‭ ‬بين‭ ‬أعضائها،‭ ‬ما‭ ‬مهّد‭ ‬الطريق‭ ‬لسيل‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬والتسريبات‭.‬

ودفعت‭ ‬هذه‭ ‬التسريبات‭ ‬بالرابطة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬سلسلة‭ ‬إصلاحات‭.‬

وخلال‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬عودة‭ ‬بث‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭” ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الفائت،‭ ‬سجلت‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭” ‬أدنى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬إذ‭ ‬استقطبت‭ ‬6،3‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهد‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ18‭ ‬مليوناً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأميركي‭ ‬تود‭ ‬بوهلي‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي‭ ‬البريطاني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬‮ ‬

وتمتلك‭ ‬شركته‭ “‬إلدريج‭ ‬إنداستريز‭” ‬القابضة‭ ‬خصوصاً‭ ‬شركة‭ “‬ديك‭ ‬كلارك‭ ‬بروداكشنز‭” ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتولى‭ ‬إنتاج‭ ‬بث‭ ‬حفلات‭ “‬غولدن‭ ‬غلوب‭”.‬

كما‭ ‬تملك‭ ‬الشركة‭ ‬أقلية‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬منشورات‭ ‬عدة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬هوليوود،‭ ‬بينها‭ “‬ذي‭ ‬هوليوود‭ ‬ريبورتر‭”‬،‭ ‬واستوديو‭ ‬الأفلام‭ ‬المستقلة‭ “‬إيه‭ ‬24‭” ‬الذي‭ ‬أنتج‭ ‬أخيراً‭ ‬الفيلمين‭ ‬الناجحين‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬و‭”‬ذي‭ ‬وايل‭”.‬