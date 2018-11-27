الفستان‭ ‬لم‭ ‬يخف‭ ‬معالم‭ ‬حمل‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬دبي‭ ‬

دبي‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم،‭ ‬حفلًا‭ ‬غنائيًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬مول‭ ‬دبي‭ ‬بالعام‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬تأسيسه‭.‬

الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أطلت‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬بفستان‭ ‬أبيض‭ ‬طويل‭ ‬أظهر‭ ‬معالم‭ ‬حملها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وقد‭ ‬تميز‭ ‬بطياته‭ ‬الناعمة‭ ‬التي‭ ‬زينته‭ ‬بالكامل‭ ‬والياقة‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬Roberto‭ ‬cavalli،‭ ‬وبلغ‭ ‬ثمنه‭ ‬نحو‭ ‬3,275‭ ‬دولاراً‭ ‬أميركياً‭.‬

‭ ‬وقدمت‭ ‬نانسي‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬باقة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬أغانيها‭ ‬خاصة‭ ‬أغنية‭ ‬«بدنا‭ ‬نولع‭ ‬الجو»،‭ ‬والتي‭ ‬طرحتها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وحققت‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬كبيرة‭. ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وصلات‭ ‬الرقص‭ ‬مع‭ ‬غنائها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬جمهورها‭ ‬بتحذيرها‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬شهور‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الحمل،‭ ‬حيث‭ ‬صرحت‭ ‬بأنها‭ ‬بدأت‭ ‬الشهر‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬حملها‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تستقر‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬مولودتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭. ‬وكانت‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم،‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬جولة‭ ‬غنائية‭ ‬أحيت‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬حفلاتها‭ ‬الفنية‭ ‬حضرها‭ ‬حشد‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬جمهورها‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭. ‬وكشفت‭ ‬نانسي،‭ ‬خلال‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬جنس‭ ‬مولودها‭ ‬الجديد‭ ‬وهو‭ ‬بنت‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬شقيقاتها‭ ‬إيلا‭ ‬وميلا،‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬الدكتور‭ ‬فادي‭ ‬الهاشم‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم‭ ‬كان‭ ‬كليب‭ ‬«بدنا‭ ‬نولع‭ ‬الجو»،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬سمير‭ ‬سرياني،‭ ‬وكلمات‭ ‬سمير‭ ‬نخلة،‭ ‬وألحان‭ ‬جوزيف‭ ‬جحا،‭ ‬وتوزيع‭ ‬باسم‭ ‬رزق‭.‬