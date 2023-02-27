الفساد وقلة الحيلة – كفاح حيدر فليحكثر

كثر الفساد وقلة الحيلة – كفاح حيدر فليح

الفساد آفة خطيرة واكب وجوده مع وجود النفس البشرية، ومع تطور المجتمعات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية رافقها تطور لحاجات الإنسان لا شباع حاجاته ورغباته ومتطلبات حياته، فبدأ التفكير والسعي لكيفية الحصول على هذه الحاجات وإشباعها سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة، وكان الدافع لها حب السيطرة والتملك وتحقيق الذات لمواكبة التطورات السريعة للحياة، والفساد ظاهرة تمتد في عمق التاريخ لا خصوصية لها في مجتمع دون غيره ويرتكب هذه الجريمة فئات مختلفة من الناس كبيراً أو صغيراً، متعلم أو جاهل، مسؤول أو كاسب بسيط، في مقابل هؤلاء هناك عدد كبير ويكبر من الرافضين للفساد يسعون لمكافحته، ومفهوم الفساد يركز على إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وفقاً لقواعد قانونية رسمية، في العراق برزت ظاهرة الفساد بشكل واضح بعد عام 2003باعتماد استراتيجيات الاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية وضمها لأموال الأفراد الخاصة وبكل الطرق والسبل وأصبحت لدى هؤلاء خبرة كبيرة وفنون متنوعة للاستيلاء على هذه الأموال. يقول الإمام علي(عليه السلام) ” لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى ” ، أن جنون الأقبال نحو تكديس الأموال وبطرق غير مشروعة أبعد الناس عن الأخلاق والأيمان والقيم الاجتماعية.ولعدم فعالية تدابير مكافحة الفساد التي تقوم بها الحكومة تعود للخوف من أنها تخلق مشكلات سياسية اشد خطورة وضرر ويمكن أن تؤدي فضائح الفساد وكشفها لسقوط مسؤولين وسياسيين كبار، فمجرد اكتشاف أي قضية فساد يسبب فزعاً عاماً أو فضائح أو ربما يشعل حرب، لذا فأن مكافحة الفساد هو محل خلاف سياسي لأن الفكر التأمري يسيطر على عقولنا لتفشي الجهل الفكري وغياب الوعي لاعتقاد الكثير أن السلطة هي مستمدة من الله، لذا كثر الفساد وقلة حيلة مكافحته، لكن علينا أن نجعل الفساد عدونا الخفي ونلبسه جميع الرذائل، فالفساد هو اسوأ الأعداء وأن تدابير مكافحته تدعم القيم الديمقراطية وتعززها وتعزز مصالح المواطنين، ولنروج لثقافه مدنية تمنع الفساد والترويج له، ولنرفع شعار الفاسد والمرتشي يكره الشعب، وشعار الفساد عدونا والاصلاح شعارنا، وشعار العراق بيتنا الكبير لنعمل على حمايته والدفاع عنه من الأشرار واللصوص وفتح أرشيف الفساد مطلبنا.أن تدهور الأوضاع وانحدارها الأخلاقي ليس بالضرورة تجعلنا نمدح ونتباكى على زمن ولى كما يفعل البعض، فقد كان هو من بنى أساس الفساد، وفي الختام تحضرني مقولة للرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي ” لا تسألوا عمَّ يستطيع بلدكم تحقيقه لكم، وإنما اسألوا أنفسكم عمَّ يمكنكم القيام به لبلدكم “، أبسط ما نقوم به محاربة الفساد وبما نستطيع.