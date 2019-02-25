الفساد ثقافة أم آفة ؟ – سامي الزبيدي

الفساد ثقافة قالها ويقولها سياسيو المصادفة دائماً في وسائل الإعلام وهم أول من يمارسه فمن الذي حول الفساد من ممارسات محدودة الى ثقافة ؟إنهم أغلب كبار الساسة وكبار المسؤولين الحكوميين في جميع السلطات دون استثناء التشريعية والتنفيذية والقضائية فبعد ان كان الفساد في أولى مظاهره يمارس من بعض الموظفين في دوائر الدولة استشرى بشكل كبير ومخيف عندما مارسه أغلب ساسة وقادة البلد من قمة هرم السلطة الى قاعدته , يقول بريمر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال (انه في أول اجتماع مع أعضاء مجلس الحكم كنت متوجساً في جلستي على الكرسي وكنت أتوقع من هؤلاء الذين سيقودون العراق مطالب كبيرة تخص بلدهم وشعبهم لكن الذي حدث ان هؤلاء أول ما تحدثوا عن رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم فعرفت ان هؤلاء ليسوا بقادة إنما لصوص جاءوا للسرقة فاعتدلت في جلستي ووضعت رجلا على رجل وبدأت اكلمهم ) هذه شهادة أثبتت الأيام صحتها ودقتها فأول من مارس الفساد هم قادة الأحزاب والسياسيون والوزراء ونزولاً الى باقي الدرجات فاستولوا على عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق وسجلوها بأسمائهم وأسماء أولادهم ثم سنوا قوانين لرواتبهم ومخصصاتهم لا مثيل لها في العالم كما خصصوا رواتب تقاعدية لهم بعد خدمة أربع سنوات في مخالفة لقانون الخدمة والتقاعد وشملوا أنفسهم وأولادهم برواتب السياسيين زمن النظام السابق إضافةً لرواتبهم العالية ثم زوروا الشهادات لاستلام مناصب عليا في الدولة وبعد ذلك بدأوا بعمليات سرقة موازنات الوزارات والهيئات ومجلس النواب والمحافظات وعقد صفقات وهمية تسرق مبالغها وصفقات لشراء اسحله قديمة بأسعار الجديدة وصفقات لشراء مواد فاسدة للبطاقة التموينية ودفع مبالغ كبيرة لشراء مناصب عسكرية وأمنية عليا وسُرقت مبالغ المشاريع الكبرى التي لم تنفذ إلا على الورق فقط واضطلعت الأحزاب بسرقات كبرى للنفط وغيرها من عمليات الفساد الذي أصبح ثقافة كما يقولون بعد ان كان محدودا ثم توسع ليصبح آفة كبرى يمارسه اغلب السياسيين والمسؤولين في الدولة وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وموظفو الدولة حتى أصبح لكل حزب وكتلة مؤسسة اقتصادية تدير إعمال الفساد والسرقة والنهب , وهكذا استشرى الفساد في كل مؤسسات الدولة حتى العسكرية والأمنية منها فتحول الى ظاهرة علنية وكبيرة لم يستطع احد مجابهتها لان رؤساء الأحزاب والكتل والساسة الكبار هم حيتان هذا الفساد ورؤوسه الكبيرة فمن يحاسب هؤلاء ؟ ونتيجة لهذا الفساد فقد أهملت الخدمات التي تقدم للمواطنين ولم تنجز المشاريع الخدمية في المحافظات وتم سرقة المبالغ المخصصة لها وتقاسمتها الأحزاب المتنفذة واستفاد من هذا الفساد الكبير سماسرته فظهرت طبقة في المجتمع من الطفيليين أصبحوا في ليلة وضحاها من أصحاب المليارات وهؤلاء كانوا يديرون عمليات الفساد الكبرى للسياسيين وعقد الصفقات مع الشركات وتحديد العمولات عن كل صفقة ناهيك عن أبناء المسؤولين وصغار السياسيين الذين أصبحوا من أصحاب العقارات والعمارات والشركات في الداخل والخارج , وإزاء هذا الفساد الكبير الذي زاد من معاناة أبناء شعبنا وتسبب في حرمانهم من ابسط الخدمات الأساسية ومن ابسط حقوقهم ومن العيش بكرامة كحال أبناء الشعوب العربية المجاورة التي وضف حكامها أموال النفط لخدمة وطنهم وشعبهم فيما وضفها ساسة العراق لخدمتهم وخدمة عوائلهم وأحزابهم من خلال عمليات الفساد والسرقة فلم يكن أمام أبناء شعبنا إلا التظاهر والدعوة للتصدي للفاسد ومحاسبة الفاسدين وإعادة أموال الشعب المسروقة منهم لكن دون جدوى, والمشكلة ان الساسة في البلد كلهم يقرون بوجود الفساد ويدعون لمحاربته ومحاسبة ممارسيه في تغطية على فسادهم وسرقاتهم فمن يحاسب من الشعب يحاسب الفاسدين أم الدولة وأجهزتها القضائية والرقابية ؟ ومنذ سنين والشعب يدعو لمحاربة الفساد وكل الحكومات تدعو لذلك لكن لا تستطيع فعل أي شئ لان الفساد ورؤوسه اكبر من الحكومة ومن الدولة .

وفي ظاهرة تشجع على الفساد وتحمي الفاسدين فان الدولة بين فترة وأخرى تشرع قانون عفو ليشمل من ثبتت عليه جرائم فساد كبرى وسرقة مليارات من أموال الشعب فيخرج بريئاً ودون ان تسترد منه سرقاته ليتمتع بها هو وعائلته وليعود لممارسة الفساد والسرقة ,ومما يشجع على الفساد ان وزارات الدولة ومؤسساتها ودوائرها لا توجد فيها حسابات ختامية بعد نهاية كل سنة والحكومة لا تطالب بهذه الحسابات فلماذا وجد ديوان الرقابة المالية وهيئات النزاهة وغيرها من الأجهزة الرقابية وماذا تفعل ؟ وهل هناك دولة في العالم لا توجد فيها حسابات ختامية لمعرفة المصروف من أموال الموازنات , وحتى الشركات والمؤسسات وعلى مستوى وحدات الجيش فيها ختامية فكيف تسير أمور الدولة بدون حسابات لمعرفة أين صرفت موازنات الوزارات والمحافظات وكيف وما هو المتبقي منها وأين ذهب ؟ وهكذا سيبقى الشعب يسمع بالفساد والفاسدين وسراق المال العام ولكن دون أية إجراءات حكومية حقيقية وإجراءات قانونية عقابية تكشف الفاسدين وتحاسبهم ,ولذر الرماد في العيون فقدتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهو الآخر لم يعلن عن حالة فساد واحدة ,لقد تحول الفساد الى آفة كبرى تضاف الى الآفات العديدة التي يعاني منها العراقيين والى ظاهرة خطيرة تمارس من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومن قبل السياسيين والأحزاب المتنفذة ولا احد يستطيع مجابهته والتصدي له في ظل العملية السياسية الفاشلة التي تستند الى تقاسم المناصب والمغانم في الدولة بين الأحزاب والكتل السياسية وفق المحاصصة الحزبية والطائفية دون مراعاة ضوابط الخبرة والكفاءة والاختصاص والنزاهة والوطنية والمسؤولية .