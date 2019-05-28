الفريق عبد الوهاب الساعدي – علي كاظم

كنت أراه من خلال شاشة التلفزيون يتقدم جنوده الأبطال لدحر الدواعش في كل مكان . أحببته مثل غيري من العراقيين لشجاعته وأصالته وغيرته وهدوئه في عز المعارك . كم كنت أتمنى أن التقيه عندما حررت الموصل وكنت أود أن أطبع قبلة على جبينه وأقول له ما قصرت كفيت ووفيت يا محبوب كل العراقيين.

اهلنا في الموصل جعلوا منه رمزاً وطنياً وقائداً عسكرياً يتفاخرون به . فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم وأستقبلوه بالورود وهلاهل النساء من الجانب الأيسر والأيمن تتوحد وتصل الى مسامعه . الأطفال يحيطون به كالمعصم والطفل الذي استشهد ابوه شعر أن الساعدي والده وأخذ بثأره . لله درك أيها الساعدي الأصيل ما اكثر فخرنا بك ولم يختلفوا على محبتك بالرغم من انهم يختلفون على أبسط الأشياء.

لم أتوقع أن التقيه وأجري معه لقاء صحفيا والمصادفة وحدها قادتني له عندما رن هاتف الكابتن شرار حيدر وسمعته يقول تفضل سيادة الفريق نحن في النادي بانتظارك . فسألته له من هذا الفريق؟ قال الفريق عبد الوهاب الساعدي . صرخت بدون شعور الله الله أحلى مفاجاة ويجب أن استغلها لإجراء لقاء صحفي . بعد دقائق يأتي الفريق وهو يرتدي الملابس الرياضية لكي نلعب سوية كرة القدم في ملعب نادي الكرخ .

لعبت ضده رغم اني احبه ولا أتمنى أن أكون خصمه حتى في كرة القدم . لعب في مركز الهجوم كعادته فهو لايعرف الدفاع في كل معاركه فقط يهاجم لقهر الأعداء . كنت العب في مركز الدفاع وهو بجانبي يحاول أن يقتنص أي كرة ليسجل هدفاً في مرمى فريقنا .

انتهت المباراة بفوز فريق الساعدي على فريقنا فلم نحزن ونزعل للخسارة فنحن نلعب ضد قائد قضى حياته يهاجم الأعداء وينتصر عليهم فما بالنا نحن أذا خسرنا أمامه؟

بعد المباراة جلسنا للاستراحة قلت له أود أن أجري معك لقاء مدنياً وليس عسكرياً لان العراقيين يعرفون كل بطولاتك وصولاتك على الأعداء وحان الوقت ليعرفوا الحياة المدنية للفريق عبد الوهاب الساعدي. فجاءني صوته هادئا (تدلل) فشعرت أني أجلس أمام العراق النقي الخالي من الشوائب . بدأت أردد مع نفسي ما اكثر حظي يا اللهي الساعدي الذي كنت ادعو له ليلا ونهارا اثناء تحرير الموصل ان ينصره الله ويبعد عنه اي مكروه جالس بجانبي.

السويد