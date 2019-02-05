الفرنسيون‭ ‬قلقون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الحوادث‭: ‬عشرة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬مبنى‭ ‬سكني

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬لقي‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬حتفهم‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثون‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬بمبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأحياء‭ ‬الراقية‭ ‬بباريس‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحريق‭ ‬متعمدا‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬«باريس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حداد‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭. ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬فظيعة»‭.‬

وقال‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬الذين‭ ‬أصيب‭ ‬ستة‭ ‬منهم‭ ‬بحروق‭ ‬خلال‭ ‬تدخلهم،‭ ‬إن‭ ‬الحصيلة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مؤقتة‭.‬

اندلع‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬أجهزة‭ ‬الإطفاء‭ ‬بأنه‭ ‬«عنيف‭ ‬بصورة‭ ‬لا‭ ‬تصدق»‭ ‬في‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬(00,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬وتمت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭. ‬وتم‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬طبقات‭.‬

وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬تغريدة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬مواساته‭ ‬للضحايا‭.‬

وقال‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬باريس‭ ‬ريمي‭ ‬هايتز‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬أوقفت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المبنى‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ايرلانجيه‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬ال16‭ ‬بباريس‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬المرأة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬اشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سيارة‭.‬

ويقع‭ ‬الحي‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬غابة‭ ‬«بوا‭ ‬دو‭ ‬بولونيه»‭ ‬الشاسعة‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬«بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس»‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬«باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان»‭ ‬الرياضي،‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬كونيون‭ ‬«نفذنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ،‭ ‬وخصوصا‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬احتموا‭ ‬على‭ ‬السطوح‭. ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تطلبت‭ ‬تركيب‭ ‬سلالم‭ ‬للوصول‭ ‬إليهم»

وقامت‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬بإخلاء‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بناؤه‭ ‬إلى‭ ‬1970‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

وتم‭ ‬إخلاء‭ ‬مبنيين‭ ‬مجاورين‭ ‬كإجراء‭ ‬احتياطي‭ ‬وتوجه‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحريق‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إيواء‭ ‬الأهالي‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭.‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬رجل‭ ‬إطفاء‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الحريق‭ ‬ومعالجة‭ ‬الجرحى‭.‬

وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬وعناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬بإغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشوارع،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬فيما‭ ‬انتشرت‭ ‬رائحة‭ ‬الدخان‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‭ ‬بعد‭ ‬حريق‭ ‬قوي‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬تسرب‭ ‬غاز‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ففي‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬لقيت‭ ‬امرأتان‭ ‬وفتاتان‭ ‬حتفهما‭ ‬اختناقا‭ ‬في‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬يضم‭ ‬شققا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬باريس‭.‬