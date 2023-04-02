الفرنسية كوليت ماز عازفة بيانو في سنّ الـ108

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لا‭ ‬تُثني‭ ‬السنّ‭ ‬الفرنسية‭ ‬كوليت‭ ‬ماز‭ ‬المولودة‭ ‬عام‭ ‬1914‭ ‬عن‭ ‬الفنّ،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬أنامل‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬108‭ ‬أعوام‭ ‬لم‭ ‬تكلّ‭ ‬ولم‭ ‬تملّ‭ ‬من‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬البيانو،‭ ‬فيما‭ ‬يتابع‭ ‬نشاطها‭ ‬الموسيقي‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

فكوليت‭ ‬التي‭ ‬وُلدت‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬كلود‭ ‬دوبوسي،أحد‭ ‬المؤلفين‭ ‬الموسيقيين‭ ‬المفضّلين‭ ‬لديها،‭ ‬تُواظب‭ ‬على‭ ‬العزف‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬البيانو‭.‬

وتستعد‭ ‬ماز‭ ‬لإصدار‭ ‬ألبومها‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬108‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬البيانو‭” ‬قبل‭ ‬الصيف،‭ ‬ويضم‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬لغيرشوين‭ ‬وبيازولا‭ ‬وشومان‭ ‬ودوبوسي‭.‬

داخل‭ ‬شقتها‭ ‬الواقعة‭ ‬الطبقة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬السين،‭ ‬تتنقّل‭ ‬المرأة‭ ‬النحيلة‭ ‬ببطء‭ ‬بين‭ ‬آلات‭ ‬البيانو‭ ‬الثلاثة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬معيشتها‭.‬

وليس‭ ‬طول‭ ‬عمرها‭ ‬وحده‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬الإعجاب،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬شغفها‭ ‬بالعزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬وإصرارها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وتصف‭ ‬نفسها‭ ‬بحماسة‭ ‬بأنها‭ “‬شابة‭”‬،‭ ‬وترى‭ ‬أن‭ “‬الأعمار‭ ‬قصص‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لها‭”. ‬وتلاحظ‭ ‬باسمةً‭ ‬أن‭ “‬ثمة‭ ‬أشخاصاً‭ ‬يبقون‭ ‬شباباً‭ ‬وينبهرون‭ ‬بكل‭ ‬الأمور،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬آخرين‭ ‬سئموا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ولا‭ ‬يعجبهم‭ ‬شيء‭ ‬أو‭ ‬أحد،‭ ‬حتى‭ ‬شركاء‭ ‬حياتهم‭ ‬إن‭ ‬وُجدوا‭”.‬

ويقول‭ ‬نجلها‭ ‬الصحافي‭ ‬فابريس‭ ‬ماز‭ ‬بفخر‭ ‬إنّ‭ ‬والدته‭ “‬هي‭ ‬ربما‭ ‬آخر‭ ‬شخص‭ ‬معمّر‭ ‬يواصل‭ ‬تسجيل‭ ‬الألبومات‭”.‬

‭”‬البيانو‭… ‬حياتي‭”‬

باتت‭ ‬كوليت‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بلغت‭ ‬سنواتها‭ ‬المئة،‭ ‬أحد‭ ‬مشاهير‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬وخُصصت‭ ‬لها‭ ‬صفحة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬فيسبوك،‭ ‬فيما‭ ‬تتناولها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ويرى‭ ‬نجلها‭ ‬أنها‭ “‬ترفع‭ ‬معنويات‭ ‬الناس،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭”. ‬ويوضح‭ ‬ماز‭ ‬أنّ‭ ‬والدته‭ “‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬الكولسترول‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭”‬،‭ ‬بل‭ “‬تأكل‭ ‬الجبن‭ ‬والشوكولا‭…”.‬‮ ‬‭ ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬ذاكرتها‭ ‬ضعفت‭ ‬بفعل‭ ‬تقدّمها‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬كوليت‭ ‬تتذكر‭ ‬دويّ‭ ‬قذائف‭ “‬مدفع‭ ‬بيرثا‭ ‬الضخم‭” ‬الذي‭ ‬استخدمه‭ ‬الألمان‭ ‬لقصف‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭.‬

أما‭ ‬تحرير‭ ‬فرنسا،‭ ‬فلا‭ ‬تتذكّر‭ ‬منه‭ ‬شيئاً‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الحالي،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تجيب‭ ‬بأنه‭ ‬جورج‭ ‬بومبيدو‭ ‬أو‭ ‬جاك‭ ‬شيراك‭. ‬ويشير‭ ‬نجلها‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ “‬واعية‭ ‬للحظة‭ ‬الراهنة‭ ‬لكنها‭ ‬منفصلة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬الأخبار‭”.‬

وتتذكّر‭ ‬قائلةً‭ “‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬كنت‭ ‬ممرضة‭ ‬في‭ ‬أوكسير‭ ‬ونزحت‭ (‬عام‭ ‬1940‭) ‬من‭ ‬باريس‭ ‬إلى‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ (‬وسط‭) ‬على‭ ‬دراجتي‭ ‬الهوائية‭ ‬حاملةً‭ ‬حقيبتين‭ ‬مليئتين‭ ‬بالملابس‭”.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬ترتبط‭ ‬ذكرياتها‭ ‬الواضحة‭ ‬بالبيانو،‭ ‬وتقول‭ “‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬صغيرة،‭ ‬كنت‭ ‬أعاني‭ ‬الربو،‭ ‬وكنت‭ ‬أهدأ‭ ‬عندما‭ ‬تعزف‭ ‬والدتي‭ ‬على‭ ‬الكمان‭ ‬مع‭ ‬أستاذ‭ ‬البيانو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعطيني‭ ‬دروساً‭”.‬

وتقول‭ ‬قبيل‭ ‬عزفها‭ ‬مقطوعة‭ ‬موسيقية‭ ‬لدوبوسي‭ “‬لماذا‭ ‬أواصل‭ ‬العزف؟‭ ‬لأنّ‭ ‬البيانو‭ ‬هو‭ ‬حياتي‭ ‬وصديقي‭. ‬أحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الشعور‭ ‬به‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬صوته‭”. ‬بدأت‭ ‬كوليت‭ ‬المولودة‭ ‬لعائلة‭ ‬سولنييه‭ ‬البورجوازية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخامسة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬والديها‭ ‬كانا‭ ‬يعارضان‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عازفة‭ ‬بيانو‭ ‬محترفة‭. ‬لكنها‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬كلية‭ ‬باريس‭ ‬للموسيقى،‭ ‬حيث‭ ‬تتلمذت‭ ‬على‭ ‬الأستاذين‭ ‬الشهيرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬ألفريد‭ ‬كورتو‭ ‬وناديا‭ ‬بولانجيه‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬كوليت‭ ‬التي‭ ‬درّست‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬باريس‭ ‬للموسيقى‭ ‬والمعهد‭ ‬الموسيقي‭ ‬في‭ ‬بانيو‭. ‬تعتمد‭ ‬أسلوب‭ ‬كورتو‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬تمارين‭ ‬استرخاء‭ ‬ومرونة‭ ‬لكافة‭ ‬العضلات‭.‬

ويقول‭ ‬نجلها‭ “‬إنها‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬يعتمد‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬يأتي‭ ‬عازفو‭ ‬بيانو‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬لمشاهدة‭ ‬عزفها‭”.‬

وبهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬حافظت‭ ‬المعمرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬هشاشة‭ ‬في‭ ‬العظام،‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬يديها‭.‬

وعن‭ ‬سرّ‭ ‬شبابها،‭ ‬تقول‭ “‬مارست‭ ‬الرقص‭ ‬كثيراً‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬بحاجة‭ ‬لأن‭ ‬أحسّ‭ ‬بعضلاتي،‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭ ‬والفخدين‭ ‬والذراعين‭… ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأعضاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬حية‭”.‬