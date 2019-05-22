الفرق بين الصدمة وقلبي – ثامر مراد

كلما جاء رمضان أجد نفسي مشدوداً الى برنامج معين ولكنني ما أن أصل الى مشاهدة الحلقة الثالثة أو الرابعة إلا وأجد نفسي أكاد أصاب بالغثيان من سماجة وسخافة فكرة ذلك البرنامج التي تنصب على الأستهزاء بالآخرين أو النصب عليهم بحجة الكامرة الخفية أو برنامج الصدمة المزعج حد الموت بالنسبة لي..

مع هذا وذاك قادتني الصدفة الى العثور على برنامج شاهدته بالصدفة يطلق عليه – قلبي إطمأن – لا استطيع أن أجد كلمات تصف روعة هذا البرنامج في كل شيء من ناحية الأخراج والفكرة والهدف السامي الذي يهدف اليه ذلك البرنامج . كلما شاهدتُ حلقة من حلقاته أذرف الدموع بصدق وبكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى.

حاولت مرة واحدة أن لاأذرف الدمع في نهاية كل حلقة لكنني لم أستطع . ظلت الدموع تجري كأنها ينبوع يرفض أن يجف. في نهاية كل برنامج أتوجه الى الله أن يمنحي قدرة مالية لمساعدة أي محتاج أصل اليه لكنني أنا الفقير اليه أحتاج من يساعدني لأسباب كثيرة.

سيبقى هذ البرنامج علمٌ كبير في ذاكرتي حتى الموت وأدعوا الله العظيم أن يحقق لكل من ساهم في ذلك البرنامج السعادة وإطمئنان القلب وأن يبني لكل واحدٍ منهم قصراً في الجــــــنة وهذا كل ما استطيع أن افعله – وهو الدعاء لهم بالخير والبركة.