حميد يطل على الطبيعة من نافذته

الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي تحيي حفلها الأول بالموصل

الموصل – عبدالجبار الجبوري – هدير الجبوري

أحيت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي حفلها الأول في الموصل على قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة الموصل بقيادة المايسترو علاء مجيد ،إحتفاءً بالذكرى المئوية لوفاة عبقري الموسيقى العربية الملاّ عثمان الموصلي، بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ،وإشراف ورعاية محافظ نينوى نجم الجبوري.

وأبتدأ الحفل الذي حضره عدد كبير جدا من المثقفين والاعلاميين والصحفيين والفنانين بكلمة ترحيبية للموسيقار علاء وتعريف بالفرقة التي تصاحبه وأعضاء الكورال المصاحب لها ،ورحب بالجمهور الموصلي الكبير المتعطش لأقامة هكذا عروض موسيقية على ارض نينوى الحدباء .

وقدمت الفرقة مجموعة من اغاني الملا عثمان وأغاني كردية وبصراوية وموصلية ، حيث أبدع المطرب الموصلي عامر يونس بماقدمه من اغاني للملاعثمان والقدود الحلبية وغنى (قدك المياس) ،وغنى بعده زياد الهاجري، اغانٍ متنوعة ، وإحتضنت قاعة المسرح الكبير لجامعة الموصل،هذا المهرجان الكبير ،بمبادرة من رئيس الجامعة قصي الأحمدي،التي فتحت أبوابها للفرقة ،وكان المهرجان ،رسالة موصلية الى العالم أن الموصل مدينة الفكر والثقافة والحضارة والموسيقا إنها تنهض من رماد السلام الى أفق الحرية والمستقبل،

ورحب الحضور، بقدوم الموسيقار نصير شمة والذي أعتلى خشبة المسرح ليحيي الجمهور الذي أنهال بالتصفيق الحاد عند دخوله المسرح ..وأوضح شمة بأن(الموصل ستظل قوية كما كانت دوماً وقد تجاوزت محنتها وعادت لأصالتها المعهودة ونفضت عنها غبار الماضي وأن أعادة نصب الملا عثمان الموصلي بعد تحرير المدينة ماهو إلا دليل على حب المدينة لتمجيد روادها ورموزها الكبيرة).

وأستكمل الحفل بعروض موسيقية فردية لعازفي الفرقة كلاً على أنفراد مع مصاحبة الفرقة له في الغناء والمؤازرة بعزف مصاحب لايعلو على صوت الآلة الانفرادية لكل عازف…

وأختتم الحفل بموجة من التصفيق الحاد والوقوف مطولاً أحتراماً للفن الراقي الذي قدمته الفرقة والذي تركت بصمة وشعوراً بالبهجة في يوم ربيعي موصلي لاينسى.

معارض شخصية

الى ذلك اقام فرع نينوى في جمعية التشكيليين العراقيين معرضاً خاصاً للفنان الموصلي التشكيلي علي حميد علي بعنوان (نافذة على الطبيعة ).. والذي أوضح لـ(الزمان) بأن (أغلب لوحات معرضه والبالغ عددها 26 لوحة مستوحاة من الطبيعة التي أستمد منها موضوعاته وبمعالجات غير مألوفة أو واقعية صرفة كما يتعامل بها غيره من الفنانين وأن معرضه هذا يعد الثامن ضمن المعارض الشخصية غير الجماعية ويأمل بأن يكمل قريباً أقامة معرض متخصص عن المأساة التي مرت بها مدينة الموصل حصراً).

وحضر حفل الافتتاح نخبة من الفنانيين التشكيليين في نينوى وجمهور كبير من المهتمين بالفن التشكيلي..

والفنان علي من مواليد الموصل 1962 خريج معهد الفنون الجميلة /الموصل عام 1986 وكان الأول على دورته..وأكمل دراسته الجامعية في كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 1992، له مشاركات عدة في معارض ومهرجانات الفنية وبعض مهرجانات الربيع في الموصل في المراحل الابتدائية والمتوسطة ومهرجانات كلية الفنون الجميلة منذ العام 1989 لغاية العام 1992،وله مشاركة ايضا في مهرجان الواسطي في بغداد ،شارك بمعرض نقابة الفنانين التشكيليين المقام بالبيت الثقافي العمالي في الموصل عام 1994 ،شارك في معارض شخصية في الموصل والبصرة والسليمانية للاعوام 1986 و 1987 و 1988،وله مشاركة في المعرض التشكيلي الاول للفنانين الشباب الذي أقيم في نينوى عام 2001،وصالون الخريف الأول والثاني عامي 2000 و 2001،والمشاركة في معرض متحف الشارقة والمعرض التأسيسي لجمعية التشكيليين العراقيين في نينوى ومعرض نقابة الفنانين العراقيين الذي أقيم في جامعة الموصل عامي 2006 و 2007، كما قام بتصميم وتنفيذ العديد من الجداريات والتصاميم الاعلانية والبوسترات.