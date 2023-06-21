مشروع لتكريم رموز الطرب بأمسيات تقدّم مجمل أغانيهم

الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي تحتفي بحسين نعمة

بغداد – ناهد الساعدي

اقامت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد حفلا فنيا على خشبة المسرح الوطني مساء الاثنين الماضي مهرجانها الفني الكبير احتفاء بالمنجز الفني للمطرب حسين نعمة وتكريما له ولما قدمه من نتاج فني زاخر خلال مسيرته الفنية لاكثر من خمسين عاما حيث ادت الفرقة مجمل اغاني الفنان. وفي كلمة لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي قال فيها ( ان هذه الفعاليات التي تقيمها الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي جاءت من مبادرة رئاسة الوزراء بأن تكرس بعض من حفلات هذه الفرقة للاحتفاء برموز الفن العراقي وان يكون الحفل كاملا عن فنان عراقي وهذا مابدأنا به اليوم للفنان حسين نعمة وحضر بنفسه من محافظة ذي قار وكرم من قبل رئيس الوزراء وهذا الحضور العظيم هو مشروع للفن العراقي لهذه الفرقة للاحتفاء برموز الفن العراقي والحفلات القادمة ممكن ان تكون لفاضل عواد او ياس خضر او سعدون جابر وحميد منصور هذه الاسماء المهمة في الثقافة العراقية والفن العراقي وستكون جزء من تكريم رئاسة الوزراء لهؤلاء) .

تكريم معنوي

كما حدثنا المايسترو علاء مجيد عن مشروعه الذي اعتبره مهم جدا وهو الاحتفاء بالفنانين الرواد بطريقته الخاصة قائلا (هو تكريم معنوي بتقديم اعمالهم ونحييها من جديد وبوجودهم نقدم موسيقاهم واغانيهم واعمالهم ،ليشعرون بنشوة عطائهم باعطائهم هذا الدعم ويشعرون بقيمة فنهم عند سماع ورغبه الجيل الجديد بسماع اغانيهم الجميلة وفرقتنا هي فرقه للشعب العراقي اجمع بكل اطيافه وتقدم في كل حفل لها مجموعة من اغاني لمطرب عراقي من الرواد وبحضور جمهور كبير محب للتراث وفي منهاجنا القادم سوف نقدم للكثير من الفنانين وبحضورهم ان شالله والعمر الطويل لكبارنا من الفنانين الروا . واقدم شكري لرئيس الوزراء كان اكبر داعم لهكذا فعاليات وللدكتور عارف الساعدي ووقفته المشرفة وفي مقدمتهم وزير الثقافة احمد فكاك البدراني على دعمه واسناده وتشجيعه ولم يقصر معنا ابدا. كل الشكر والتقدير لكل من كان عونا وداعم لنا وتمنياتي للجمهورنا بوقت سعيد).

وكان للمحتفى به كلمة اشاد فيها على مايقدمه المايسترو علاء من احتفاء واستذكار للرواد قال فيها ( اقدم كل الشكر والتقدير للمايسترو علاء مجيد للاحتفاء بي وبحضوري كرما منه وهذه الفكرة بتقديم موسيقى واغاني المطربين الرواد رائعة تعيد للجيل الجديد الاستمتاع بأعادة امجاد روادنا وتاريخهم الفني الجميل كما تأثرت انا في صغري بالصوت الساحر للكبير داخل حسن كان صديق والدي وابن مدينتي الناصرية وغيره مثل خضيري ابو عزيز وناصر حكيم وغيرهم الكثير تركوا اثر جميل لتاريخنا الموسيقي ، كما المسرح والفن التشكيلي والشعر . في نهاية الحفل كرم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية الفنان حسين نعمة باسم رئيس الوزراء .

ويعد نعمة من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، ولد في مدينة الناصرية عام 1944. أول تسجيل له كان عام 1969 وهو أغنية يانجمة وهي من كلمات الشاعر الراحل كاظم الركابي والحان الفنان كوكب حمزة .

ومن اشهر اغانيه غريبة الروح، يا حريمة، رديت و(بين عليه الكبر).