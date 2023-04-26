الفرات تحقّـق تطـوراً كبيـراً فـي الإنتـاج والمبيعـات

بغداد – الزمان

حققـت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تطوراً في حجم الإنتاج والمبيعات لمُختلف مُنتجاتها خِلال شهر آذار من هذا العام مُقارنةً بنفس الفترة من العام الماضـي.وأوضـحَ مُدير عام الشركة علـي قاسـم كاظـم ، أنَّ (نسبة التطور في المبيعات للشهر المذكور بلغت أكثر من ( مئة بالمئة إضافة إلى التطور وبنسبة أكثر من ( 100 بالمئة ) في إنتاج مُنتجات مصنع الصودا والكلور)، مُشيراً إلى أنَّ (تحقيق هذا التطور جاءَ نتاج للسياسة المُعتمدة في توسيع المساحة التسويقية لتشمل جميع مناطق البِلاد وإلى تشغيل مصنع الصودا والكلور بكُلّ طاقته الإنتاجية بالإضافة إلى إلى نقل وإيصال المواد الكيمياويه إلى مواقع الجهات المُستفيدة بواسطة العجلات التخصُصية للحفاظ على جودة ونوعية المُواصفات القياسية لهذهِ المواد الحيوية التي تحتاجها شركات ومصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات إسالة الماء وشركات القطاع الخاص)، مؤكداً أنَّ (الشركة عازمة على تحقيق طفرات نوعية على مُستوى الإنتاج والتسويق خِلال المرحلة المُقبلـة).