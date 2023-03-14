الفتوّة تعلق مشاركتها في دوري اليد الممتاز

بغداد – الزمان

قررت الهيئة الإدارية لنادي الفتوة الرياضي تعليق مشاركة فريقها لكرة اليد بالدوري العراقي الممتاز لاسباب ادارية.وقال رئيس النادي نوفل محمد في تصريح صحفي ان سبب التعليق جاء في ضوء عدم اتخاذ القرارات الصائبة من قبل الاتحاد الحالي باعادة لقاء فريقه مع ديالى بالدوري الممتاز للعبة .واوضح ان النادي خاض مباراته السابقة أمام ديالى في منافسات الدوري الحالي وفاز فيها وبعد تسلم الاتحاد الحالي مهمته بدلا من السابقة اعترض ديالى على المباراة بداعي عدم اشراكنا للاعب محترف في حينها وحسب اللوائح التي تقرر العمل بها، ليقرر الاتحاد إعادة المباراة في قرار غريب .وأشار إلى أن النادي غير ملزم بإعادة مباراة فريقه سيما أن الاتحاد السابق قرر الموافقة على اقامة اللقاء وبموافقة ادارة نادي ديالى لكننا نتفاجأ بعد مايقارب ثلاثة أشهر بقرار اتحادي يوافق على اعتراض نادي ديالى ليقرر إعادة المباراة .وبين ان ادارة النادي وبعد الاجتماع قررت تعليق مشاركة فريقها ببطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بعد أن شعرت باجحاف واضح .