الفتنة على أبواب كركوك – سامي الزبيدي

كركوك مدينة التآخي منذ مئات السنين تعيش هذه الأيام أوضاعا سياسية وأمنية مريبة بل ومزايدات سياسية مغلفة قومياً تهدد بفتة لا سامح الله قد تحرق الأخضر واليابــــــس وتتسبب في كوارث ليس لأهلها حسب بل وللعراق كله ،فبعد عملية فرض القانون وإعادة النظام والأمن إليها وإيقاف كل عمليات التكريد والتغيير الديموغرافي والاضطهاد والاعتقالات وتجريف مئات القرى العائدة للعرب والتركمان وتهجير أهلها بعيدا عنها ومنعهم من العودة إليها وتهجير الآلاف من العرب والتركمان منها والاستيلاء على أراضيهم الزراعية واغتيال ناشطين سياسيين من العرب والتركمان واعتقال آخرين وتغييبهم في سجون كردستان تحت ذرائع شتى من قبل البيشمركة والاسايش والاستيلاء على الأراضي العائدة للدولة وتوزيعها على الأكراد الوافدين من خارج المحافظة في أوسع عملية تكريد وتغيير ديموغرافي في العراق منذ عام 2003 والى عملية فرض القانون التي أعادت الأمور الى نصابها في هذه المحافظة ووضعت حدا للتجاوزات الكبيرة والأعمال العدائية والاستئثار بالسلطة واستغلالها لغايات سياسية التي حصلت فيها ،وكل ما جرى في كركوك كان لأهداف لغايات انفصالية معروفة وما إشراك كركوك وما سمي بالمناطق المتنازع عليها في استفتاء الانفصال إلا الخطوة الخطيرة في سلخ هذه المحافظة من انتمائها للعراق الموحد وإفراغها من حالة التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها لضمها الى إقليم كردستان ومن ثم استكمال مخطط الانفصال الذي تم إفشاله بهمة العراقيين من جميع المكونات ،واليوم تعود نوايا الاستيلاء على كركوك عبر خطوات للأسف الشديد كنت أنت قد بدأتها يا رئيس الوزراء وهي إخراج قوات مكافحة الإرهاب منها أولا ومن ثم دخول قوات من البيشمركة إليها والى الاقضية المجاورة ثانياً وثالثاً إعادة تنصيب محافظ كردي لها دون الرجوع الى الدولة المركزية أو الى مكوناتها الأخرى وبصمت مطبق من الحكومة وكأن كركوك ناحية تابعة للسليمانية أو اربيل ،وما هذه الخطوات من جانب بعض الساسة الكرد إلا مزايدات سياسية وحزبية وقومية تثر ضغينة باقي مكونات كركوك خصوصاً العرب والتركمان وتهدد بتصعيد قد يتسبب في انفجار الوضع فيها ويهدد بضياع كل ما جرى بعد عملية فرض القانون من تحقيق الأمن والأمان وإيقاف كل أشكال العنف والتجاوز على الحريات والاستئثار بالسلطة والنفوذ وستعود الأمور الى ما كانت عليه قبل هذه العملية حيث كانت كركوك أسيرة بيد قوات البيشمركة والاسايش والأحزاب الكردية المتنفذة وحيث جرى فيها اكبر عملية تكريد ممنهج وتغيير ديموغرافي مقصود الأهداف ومعروف النوايا وللأســـــــف فان الحكومة عاجزة عن القيـــــــام بأي فعل يبقي كركوك مدينة التعايش الأخوي لجميع مكوناتها ويقيها شر الفتة . فيا سيادة رئيس الوزراء تـــــــدخل في ما يجـــــــــري في كركوك واستمع لباقــــــــي مكوناتها ولا تجامل طرف على حساب أطراف كركوك الأخرى ولا على حساب مصلحة الوطن العليا وعلى حساب وحدة أراضيه ووحدة شعبه ولا على حساب ومصالح مكونات كركوك فان لم تفعل ستكون قد ارتكبت اكبر خطا تاريخي سيوثر على مستقبلكم السياسي وعــــــلى العراق عموماً وسيلاحقك هذا الخطأ طيلة حياتك لأنه سيتســـــبب بمشاكل لا تستطيع حلها بل وسيتسبب في كارثة قد تهز أركان الدولة العراقية فكركوك منذ آلاف السنين عراقية وكركوك حتى في العصور المتأخرة بقيـــــــت عراقية بجميع مكوناتهـــــــا المتعايشة والمتآخية ولم تكن لجــــــهة معيـــــــنة أو قومية محددة رغم محاولات الانفصاليين والعملاء سلخها بل وسلخ شمالنا الحبيب من جسد الــــــعراق الموحد في إحداث دامية معروفة وحرب استنزاف كبيرة عاشــــــــها العراق وعانى منها شعبه بعربه وأكراده وتركمانه وباقي مكوناته سنين طويلة فــــــــلا في العهد العثماني ولا في حقبة الاحتلال البريطاني ولا من ثم العهد الملكي ولا في العهد الجــــــمهوري القاسمي والعارفي والبعثي كانــــــت كركوك لـــــــطرف أو مكون معين بل بقيت مدينة التعـــــايش الأخــــــوي لجميع مكوناتها وهي العــــــراق المصغر بهذه المكونات فلا تضيًع كركوك ولا تضــــــيًع العراق وأوأد فتنة كانــــــت قد نامت وطمرت ويريد البعض ايقاضها وكن حذرا مما يجري التخطيط له في دهاليز وأقبية الظلام للاســــــتيلاء على كركــــــوك ومنـــــاطق أخرى من بعض المحافظات لأهداف خبيثة وغايات انفصــــــالية تهدف لا سامح الله الى تقسيـــــــم العراق خدمة لأجندات أجنـــــــبية معروفة لا تريد للعراق ان يـــــــكون موحـــدا قويا معافى ،وقد اعذر من انذر.