الفاتيكان‭ ‬يعتزم‭ ‬إرسال‭ ‬كلمة‭ ‬للبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء

الفاتيكان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الاثنين‭ ‬مشروعاً‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬كتاب‭ ‬رقمي‭ ‬بحجم‭ ‬صغير‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬يحوي‭ ‬كلمة‭ ‬تهدف‭ ‬التشبث‭ ‬بالأمل‭ ‬وجهها‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬‮ ‬تفشّي‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأوضح‭ ‬الكرسي‭ ‬الرسولي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬روما،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ “‬الكتاب‭ ‬النانوي‭” ‬سيوضع‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬525‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬صاروخ‭ “‬فالكون‭ ‬9‭” ‬تابع‭ ‬لشركة‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭” ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬فاندنبرغ‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وستُثبت‭ ‬هذه‭ ‬القطعة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬حجمها‭ ‬مليمترين‭ ‬على‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬مستطيل‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنتمتراً‭ (“‬كيوب‭ ‬سات‭”) ‬ومزوّد‭ ‬ألواحاً‭ ‬شمسية،‭ ‬صمّمه‭ ‬طلاب‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬البوليتكنيك‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭.‬

وتتضمن‭ ‬القطعة‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬حين‭ ‬ظهر‭ ‬وحيداً‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خالية‭ ‬وتتساقط‭ ‬فيها‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭. ‬وحضّ‭ ‬البابا‭ ‬حينها‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬ينتابهم‭ “‬خوف‭ ‬وضياع‭” ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬أولوياتهم‭.‬

ويُنفّذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬أُطلقت‭ ‬عليه‭ ‬تسمية‭ “‬سباي‭ ‬ساتيليه‭” (“‬قمر‭ ‬الأمل‭” ‬باللغة‭ ‬اللاتينية‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬تُحدّد‭ ‬تكلفته‭ ‬بعد،‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الإيطالية‭ ‬ومعاهد‭ ‬إيطالية‭ ‬عدة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجو‭ ‬ساكوتشا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬خطاب‭ ‬البابا‭ “‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬كوكبنا‭”.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2017،‭ ‬تواصل‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفيديو‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬في‭ ‬‮ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬سبق‭ ‬لسلفه‭ ‬البابا‭ ‬بنديكتوس‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬أن‭ ‬بادر‭ ‬بها‭.‬