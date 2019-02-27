الفاتيكان‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬لكاردينال‭ ‬على‭ ‬الأطفال

الفاتيكان‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعتزم‭ ‬الفاتيكان‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬داخليا‭ ‬بحق‭ ‬الكاردينال‭ ‬الاسترالي‭ ‬جورج‭ ‬بيل‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إدانته‭ ‬بالاعتداء‭ ‬جنسيا‭ ‬على‭ ‬طفلين‭ ‬في‭ ‬جوقة‭ ‬كنيسة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرسي‭ ‬الرسولي‭ ‬الأربعاء‭.‬

وبيل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أحد‭ ‬أقرب‭ ‬مستشاري‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬هو‭ ‬أرفع‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬كاثوليكي‭ ‬تتم‭ ‬ادانته‭ ‬بجرائم‭ ‬جنسية‭ ‬ضد‭ ‬أطفال‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفاتيكان‭ ‬اليساندرو‭ ‬غيسوتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«بعد‭ ‬حكم‭ ‬الادانة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الأولى‭ ‬بخصوص‭ ‬الكاردينال‭ ‬بيل‭ ‬فإن‭ ‬+مجمع‭ ‬عقيدة‭ ‬الإيمان+‭ ‬سيتولى‭ ‬القضية‭ ‬بحسب‭ ‬الاجراءات‭ ‬وضمن‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحدده‭ ‬القواعد‭ ‬الكنسية»‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التحقيق‭ ‬الى‭ ‬محاكمة‭ ‬كنسية‭ ‬واحتمال‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الكهنوتي‭. ‬وقد‭ ‬يواجه‭ ‬بيل‭ ‬نفس‭ ‬مصير‭ ‬الكاردينال‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬تيودور‭ ‬ماكاريك‭ ‬الذي‭ ‬عُزل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بالاساءة‭ ‬جنسيا‭ ‬الى‭ ‬طفل‭.‬

وأجمعت‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬استرالية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بيل‭ ‬مذنب‭ ‬بتهمة‭ ‬واحدة‭ ‬باعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬وأربع‭ ‬تهم‭ ‬باعتداء‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬ضد‭ ‬صبيين‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سانت‭ ‬باتريك‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

ويواجه‭ ‬الكاردينال‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬77‭ ‬عاما‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬ادانته‭ ‬بخمس‭ ‬تهم‭ ‬باعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬وغير‭ ‬لائقة‭ ‬بصبيين‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المقدسات‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سانت‭ ‬باتريك‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1996‭ ‬و1997‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬على‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬لأساقفة‭ ‬ملبورن‭.‬

وينتظر‭ ‬بيل‭ ‬الذي‭ ‬استأنف‭ ‬القرار‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬آذار/مارس‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يمضي‭ ‬ليلته‭ ‬الاولى‭ ‬وراء‭ ‬القضبان‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬مدو‭ ‬لأحد‭ ‬أكثر‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭.‬