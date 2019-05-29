الـمـأبــون تـحـت طـائـلة الحمايـة الـقانـونـيـة – أصيل ناهض

لا يخفى على القارئ أن العراق مستهدف في تماسكهُ وأتحادهُ ليس كما يعتقد البعض بانه مستهدف أمنياً فقط بل أن الحقيقة صادمه وخبث النوايا مرامها زرع الكراهية والخوف من مبدأ الفرقة لا الوحدة بين أبنائه

يعرف المأبون :هو الرجل الذي يؤتى اي المصاب بداء الأبنه ومن أستحكم به هذا الداء .

تعريف أخر : هو الاتصال الجنسي بين ذكرين ومن يبيح ظهره للآخرين .

أي انها حالة فرضت نفسها وسيطرتها على ضعاف النفوس ومن هم سيئي الاخلاق وفاقدي التصرف والأدراك بحجم هذا الكارثة التي حلت بالمجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الفعل الشنيع قد ينهي حياة مرتكبهُ وفاعلهُ بسبب الاعراف والتقاليد التي تربى عليها الجميع .

أنحراف اخلاقي ؟؟ ام مرض عضوي؟ لربما ثقافة سلبية مكتسبة ولها جذور وما قوم لوط الا دليل ؟ كثيرة هي التساؤلات والطرح بهذا الموضوع دون وضع عقوبة او رادع . نحن هنا لا نتحدث عن أرقام معدودة فقد أخذت اعداده تثير الغرابة والدهشة للتزايد الملحوظ والملموس على أرض الواقع حتى اصبحت هناك مناطق تعرف بهذه الحالة البتاويين مثالاً بسيطاً كما تعد بؤرة وملجأ أمن لكل ما يصيب المجتمع ويؤدي الى فقدان تماسكهُ بقصد التجارة بها وانحلال المجتمع وضياع تاريخه ذي الطابع المحافظ.

موقف لا يعيد الطمأنينة وسط كل من يهتم او متخوف من نتيجة الاضرار التي قد تخلفهُ هذه المأساة والمصيبة الكبرى من دون رادع أو وضع عقاب لاصحاب هذا الفعل الشنيع سوى النظرة الدونية التي يراهم المجتمع بها.

فالذي يرجع الى قانون العقوبات العراقي رقــــــــــــــم 111 لسنة 1969م لم يجد نصا لمادة قانونية تنص على معاقبة المعروفين بالأبنة او الشذوذ الجنسي نستنتج هنا طامة كبرى وهي التغاضي عنها اي اعطى لها الشرعية بالأستمرار شرط القبول متغاضين عن ما يمر به العراق من تحديات أمنية وسياسية وعدم استقراره ليتسنى الألتفات لهذه الحالة او الظاهرة التي أخذت مأخذاً لا تحمد عقباه وكأن ايام الحيف والجور التي حلت بالعراق لا يطيب لها المفارقة.

أسباب الابنة

.1عدم اخذ الحيطة والحذر لما قد يهدد المجتمع بقصد تفكيكه

2.السماح لهم بالتواجد من دون مواجهه ولو التصدي لها فالقانون لا يعاقب اصحاب هذا الفعل مادام هناك قبول.

.3الاعلام الذي قد يؤدي دوراً مؤثرا من خلال التوعية التي تسهم في تنقية المجتمع .

.4الدخل المادي الذي اجبر ضعاف النفوس على ان تعده مهنة تمتهن مقابل اموال.

.5 ضعف المستوى التعليمي والثقافي وعدم أداراك الاثار المترتبة على هذا الفعل

اما الـوقـايـة فتتمثل في ما يأتي:

.1وضع عقوبة رادعة لأصحاب هذا الفعل من خلال وضع لجان امنية متخصصة مهمتها الكشف عنها ومعرفة اماكن خلاياها.

2.التوعية فــ المدارس والجامعات لتغييب الفرصة على من يحاول استغلالها داخل اجيال المستقبل .

.3تقبل اصحاب هذا الفعل الدنيء بعد تهيأتهم نفسياً فالمجتمع لاعادة الثقة الى انفسهم للتعايش كأناس طبيعي التصرف لا يعيبهم شيء .

.4المتابعة والتماسك الأسري والارشاد للطريق الصحيح وهذا يعتمد على عماد العائلة وتماسكها الام والاب

يقول الدكتور علي الوردي في كتاب (وعاظ السلاطين صفحة 9) ان الانحراف الجنسي يزداد بين الناس كلما اشتدت عندهم عادة الحجاب والفصل بين الجنسين حتى سخروا منهُ وكان دليلهم في ذلك ان الانحراف موجود في جميع البلاد الشرقية والغربية وقد ذكر الوردي انه قال بأن الانحراف الجنسي ليس معدوما في البلاد لا حجاب فيها وانما قال نسبة تقل في تلك البلاد.

ان الانحراف الجنسي لا يمكن التخلص منه في اي مجتمع مهما كان يقول الاستاذ هافلوك المختص بالابحاث الجنسية ان هناك اثنين من الناس مصابون بالانحراف الجنسي .

الاول : طبيعة لا أكتساباً وسبب ذلك راجع لوجود نقص في تكوينهم البيولوجي فهم ميالون الى الانحراف الجنسي من تلقاء أنفسهم .

الثاني : الانحراف الجنسي نتيجة الظروف الاجتماعية

لذلك على المختصين او هم في مراكز المسؤلية عليهم اخذ الموضوع بجدية تامة للبحث والتحقيق في مسبب هذه الظاهرة وايجاد حلول من خلال لجان تشكل من رجال دين والمختصيين بالطب النفسي لغرض دراسة وضع هذا المصاب من جميع الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية

يتحتم عليهم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية قبل فوات الاوان من خلال احتواء هذه الحالة بالطرق التي تجابه أنتشاره ليكون مجتمعاً خالياً من الامراض والحالات التي قد تحل به فالتمني حق مشروع للنفس والعسى موجودة في قاموس اللغة العربية ..

وقد اعتبرهم الله سبــــــــــحانه أصحاب فاحشة وجاء في وصفهم

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) الاعراف – 81

وفي آية أخرى (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) الشعراء – 166.

بطبيعة الاشياء لكل شيء سلبي زوال الا هذه الظاهرة السلبية التي استمرت الى الان ولربما أخذت بالتزايد مع توفير اساليب وشروط لقبول الشخص المصاب اي هناك مغريات مادية تعطى له مقابل هذا الفعل.