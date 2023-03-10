الغناء في لندن وسيلة الاوكرانيين للدفاع عن بلدهم

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تضجّ‭ ‬كنيسة‭ ‬سانت‭ ‬بول‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬حي‭ ‬كوفنت‭ ‬غاردن‭ ‬اللندني‭ ‬بالنشاط‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬يأخذ‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬أوكراني‭ ‬أماكنهم‭ ‬فيها‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬الصخب،‭ ‬حتى‭ ‬يسود‭ ‬الصمت،‭ ‬فتبدأ‭ ‬المجموعة‭ ‬بالغناء‭. ‬من‭ ‬يستمِع‭ ‬إلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬المئة‭ ‬والثلاثين‭ ‬وهم‭ ‬يؤدون‭ ‬أغنية‭ ‬أوبرالية‭ ‬لفيردي،‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬جوقة‭ ‬دار‭ “‬رويال‭ ‬أوبرا‭ ‬هاوس‭” ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬السادسة‭ ‬فحسب،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬أقلّ،‭ ‬يغنّون‭ ‬معاً،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬بينهم‭ ‬من‭ ‬ليسوا‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬يستعد‭ ‬هؤلاء‭ ‬لإحياء‭ ‬حفلة‭ ‬أوبرا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الجاري،‭ ‬مدعومين‭ ‬بخمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬عضواً‭ ‬من‭ ‬جوقة‭ ‬المؤسسة‭ ‬اللندنية‭ ‬المرموقة،‭ ‬بيعت‭ ‬كل‭ ‬تذاكرها‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭. ‬ويهدفون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحفلة‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬بلدهم‭ ‬الذي‭ ‬غادره‭ ‬كثر‭ ‬منهم‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬وقالت‭ ‬الأوكرانية‭ ‬البالغة‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬إيرينا‭ ‬ستيبانوفا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬خاركيف‭ ‬بشرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬انتقالها‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كان‭ ‬المعروف‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬أنه‭ ‬يحب‭ ‬الغناء،‭ ‬والموسيقى‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬ثقافتنا‭”.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬تجاوبت‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ “‬أوبرا‭ ‬رويال‭ ‬هاوس‭” ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الجوقة‭ “‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نحتاج‭ ‬اليوم،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الثقافي‭”.‬

‮ ‬وأوضحت‭ ‬مديرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬جيليان‭ ‬باركر‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ “‬كان‭ ‬جمع‭ ‬45‭ ‬مغنياً،‭ ‬لكنّ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬بلغ‭ ‬360‭”. ‬‮ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬أوكرانياً‭ ‬من‭ ‬الأعمار‭ ‬كافةً،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬كون‭ “‬الرجال‭ ‬يقاتلون‭”‬،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬بعضهم‭ ‬محترفون،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يخوضون‭ ‬تجربتهم‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬ولاحظت‭ ‬باركر‭ ‬أن‭ “‬المذهل‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬معرفة‭ ‬سابقة‭ ‬بينهم‭. ‬إنهم‭ ‬مجرّد‭ ‬أشخاص‭ ‬اجتمع‭ ‬بعضهم‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬وشكلوا‭ ‬شركة‭ ‬معاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الغناء‭”.‬‮ ‬

وأضافت‭ “‬في‭ ‬البروفة‭ ‬الأولى،‭ ‬غنّوا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهم،‭ ‬ورحنا‭ ‬نبكي‭ ‬ونحن‭ ‬واقفون‭ ‬هناك‭ ‬لأن‭ ‬الصوت‭ ‬كان‭ ‬قوياً‭ ‬جداً‭”. ‬أما‭ ‬قائد‭ ‬جوقة‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬ويليام‭ ‬سبولدينغ‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬تدريبها‭ ‬قبل‭ ‬الحفلة،‭ ‬فأعرب‭ ‬عن‭ ‬تأثره‭ “‬البالغ‭” ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ “‬العلاقة‭ ‬الخاصة‭ ‬بين‭ ‬وطن‭ ‬الشخص‭ ‬ولغته‭ ‬وموسيقاه‭”.‬‮ ‬

وتوخياً‭ ‬لإنجاح‭ ‬المشروع،‭ ‬حرص‭ ‬المنظمون‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬برنامج‭ ‬الحفلة‭ ‬أغنيات‭ ‬أوبرالية‭ “‬يستطيع‭ ‬غير‭ ‬المحترفين‭ ‬أن‭ ‬يؤدوها‭” ‬وأخرى‭ ‬وطنية‭ ‬وشعبية‭ ‬أوكرانية‭.‬

وشرحت‭ ‬جيليان‭ ‬باركر‭ ‬قائلة‭: “‬هم‭ ‬يغنون‭ ‬أغنيات‭ ‬أوكرانية‭ ‬فيما‭ ‬نتولى‭ ‬نحن‭ ‬إحضار‭ ‬أغنيات‭ ‬أوبرالية‭”. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬هي‭ “‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬تكون‭ ‬بمنزلة‭ ‬تبادل‭ ‬حقيقي‭”.‬‮ ‬

واعتبرت‭ ‬إيرينا‭ ‬ستيبانوفا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬منضوية‭ ‬أساساً‭ ‬في‭ ‬جوقة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أن‭ “‬الغناء‭ ‬مع‭ +‬رويال‭ ‬أوبرا‭ ‬هاوس‭+ ‬أمر‭ ‬رائع‭” ‬لكنه‭ “‬ليس‭ ‬سهلاً،‭ ‬إذ‭ ‬أنهم‭ ‬محترفون‭ ‬جداً‭”.‬

قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬الموسيقي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا،‭ ‬شعرت‭ ‬إيرينا‭ ‬ببعض‭ ‬التوتر،‭ ‬لكنها‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬لجميع‭ ‬الأوكرانيين‭”.‬‮ ‬

واعترف‭ ‬دميترو‭ ‬هوفوروف‭ ‬بأنه،‭ ‬كمغنّ‭ ‬محترف،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متحمساً‭ ‬للغناء‭ ‬مع‭ ‬الهواة،‭ ‬لكنه‭ ‬فوجئ،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ “‬المستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬جداً‭”.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬وأصله‭ ‬من‭ ‬تشيركاسي،‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدى‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تأدية‭ “‬جوقة‭ ‬أوكرانية‭ ‬أغنيات‭ ‬أوكرانية‭” ‬مبادرة‭ “‬قوية‭” ‬تعبّر‭ ‬عن‭ “‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬أننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نقاتل،‭ ‬وأننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬أقوياء،‭ ‬وأننا‭ ‬سننتصر‭ ‬وسيسير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭”.‬

‮ ‬وبعد‭ “‬رويال‭ ‬أوبرا‭ ‬هاوس‭”‬،‭ ‬ستشارك‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الإغنية‭ ‬الأوروبية‭ “‬يوروفيجن‭” ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ليفربول،‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬‮ ‬بنسخة‭ ‬2022‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭.‬