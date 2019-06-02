النفط ينظم مأدبة إفطار رمضانية للمعاقين

الغضبان يكشف عن قرب إنتاج وقود البنزين في بيجي

بغداد – قصي منذر

كشفت وزارة النفط عن قرب انتاج وقود البنزين من مصفى بيجي الذي تعرض للدمار علـــــــى ايدي داعـــــش بعد احـــــداث حزيران عام2014 ، مؤكدة سعيها للقضاء على ظاهرة هدر الغاز لتوفير الوقود للمحطات الكهربائية والمنشات الصناعية المختلفة.

مأدبة إفطار

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان خلال مأدبة افطار رمضانية للمعاقيين وبحضور نخبة من الاعلاميين والفنانين والممثلين والادباء التي حضرتها (الزمان) امس ان (المرحلة المقبلة هي مرحلة استقرار وتنمية وتقدم ليحتل العراق المكانة التي تليق به بين دول العالم)، وتابع ان (الوزارة للجميع ولا تمثل جهة او فئة معينة وهي تعمل من اجل تقديم الخدمات برغم من وجود بعض التحديات المتمثلة بعمليات حرق الغاز ، لكننا نعمل بجد واستمرارية من اجل تقليص والقضاء على ظاهرة حرق الغاز واستثماره من اجل توفير الوقود للكهرباء والمنشأت الصناعية المختلفة)، واردف الغضبان ان (العراق يستورد بعض المنتجات النفطية في الوقت الراهن كالبنزين وزيت الغاز ونأمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع المستثمرين بناء مصاف جديدة للقضاء على موضوع الاستيراد الى جانب تطوير منشأت البلاد وخير مثال على ذلك اعادة مصفى بيجي الى الخدمة الذي تعرض الى دمار من قبل داعش وقريبا جدا سيبدا بانتاج البنزين)، واشار الى ان (الاعاقة التي يعاني منها ابنائنا وبناتنا جاءت عن عن طريق الصدفة كحدث معين او تشوه ولادي الا انهم مواطنون من الدرجة الاولى لا نميز بينهم وبين الاخرين)، مرحبا بـ (مشاركة نخبة واسعة من الصحفيين والفنانين والكتاب والشعراء كونهم يمثلون واجهة العراق الثقافي والادبي عبر التاريخ حتى اليوم)، واضاف ان (العراق بدأ بأستعادة عافيته بعد بسط الامن من قبل القوات بمختلف صنوفها التي استطاعت ان تدحر قوى الظلام والارهاب).

من جهة اخرى اكد الغضبان إن العراق رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول. وقال الوزير في بيان نشرته وزارة النــــــفط على موقعها الإلكتروني إن (الـــــسيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل الذي ينتج 240 ألف برميل يوميا). وأضاف أن (حالة الطوارئ أعلنت كتدبير احترازي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الشتاء والربيع).

وتولت شركة نفط البصرة العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شل العام الماضي.

حقل مجنون

وأعلن العراق خططا لزيادة الإنتاج في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا في عام 2021.

وقال مسؤولان عراقيان أن موظفي شركة إكسون موبيل الامريكية سيبدأون بالعودة إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي بمحافظة البصرة يوم الأحد بعد أن تلقت الشركة تطمينات من بغداد.

وقال المسؤولون إن (الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتكون من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة. وجاء قرار العودة بعد أن تلقت إكسون رسائل تطمين من وزارة النفط وشركة نفط البصرة).

وقال أحد المسؤولين إن (إكسون طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة وإن العراق استجاب لذلك).وكان مسؤولان نفطيان قد قالا أن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج وصلت إلى 3.454 مليـــــــون برميل يوميا منذ بداية أيار الماضي. وكانت الصادرات من حقول نفط البصرة زادت إلى 3.354 مليون برميل يوميا في نيسان من 3.254 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.