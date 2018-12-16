الغضبان يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع تركيا بمجال الطاقة

بغداد – الزمان

بحث وزير النفط ثامر الغضبان، مع نائب وزير الطاقة التركي، البارسلان بيرقدار، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة. وأكد الغضبان بحسب بيان امس (ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات و لاسيما في قطاع الطاقة بما يخدم مصلحة البلدين). من جانبه (هنأ نائب وزير الطاقة التركي، الغضبان على تسلمه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزيرا للنفط، متمنيا له النجاح في ادارة عمل الوزارة والارتقاء بقطاع الطاقة في البلاد) مؤكداً (رغبة الشركات التركية في المشاركة بتطوير قطاع الطاقة في العراق).

على صعيد اخر قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على دخول الشاحنات الاردنية والعراقية وخروجها ضمن الانشطة التجارية المعتادة ابتداء من مطلع آذار المقبل. وأكد الداود في تصريح صحفي امس (حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون المشترك على صعيد نقل وتبادل البضائع وبما ينعكس ايجابا على اقتصاد البلدين). واضاف ان (الزيارة الأخير للوفد الاردني الى بغداد حققت عددا من الاهداف ووضعت حلولا ملموسة للاشكالات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بين البلدين)، مؤكدا (استجابة الجانب العراقي لأهداف الزيارة والسعي لتطوير الجوانب اللوجستية المشتركة). وقال إن (الزيارة كانت هادفة وتصب في إحياء الجهود والاتفاق على تحسين اداء قطاع نقل البضائع وصولا الى استدامة حركة القطاع وتحديدا الشاحنات الأردنية والعراقية وإبرام اتفاقيات مشتركة تعزز النمو في قطاع النقل).