إيرادات الشهر الماضي تتجاوز ستة مليارات دولار

الغضبان: ماضون بتشكيل ثلاث شركات وطنية للنفط والتصفية والغاز

بغداد – الزمان

اكد وزير النفط ثامر الغضبان سعي الوزارة لتشكيل شركة النفط الوطنية فضلا عن انشاء شركتين اخريين للتصفية والغاز.

وقال الغضبان في تصريح امس ان (الحكومة ماضية نحو تشكيل شركة النفط الوطنية وأمامنا خيارات عدة لذلك، الأول ان يعيد مجلس النواب مشروع قانون الشركة او ان يتولى مجلس الوزراء اعداد نص جديد للشركة وانا شخصياً أرفض هذا الخيار ولكن لست مصرا عليه).

مشيرا الى ان (تشكيل الشركة لن يقلل من حجم الوزارة كون الاخيرة معنية بتنظيم السياسات والستراتيجيات وتمثيل العراق في الخارج اما الشركة الوطنية فهي تنفيذية), مؤكدا ان الوزارة (تعمل حاليا على تشكيل شركة وطنية للتصفية واخرى للغاز).

مبينا ان (الوزارة تبقى رأس ادارة النفط التي يجب ان تنشغل بالتنظيم والسياسات والتشريع والاشراف وغيرها وقطعا لا تقوم بالنشاط التجاري ولا التشغيلي الانتاجي كونها نشاطات تؤول الى الشركات النفطية), كاشفا عن ان (الوزارة على وشك إحالة مشروع حقل الحلفاية 300 مليون برميل بعد ان تم حل كل الاشكالات بشأنه).

واوضح الغضبان ان (شركة غاز البصرة في تنام ووصلت لرقم انتاجي قياسي العام الماضي وهناك خطط في مشروع غاز عكاز وحقل الاغر).

وأشار الى (وجود مشروع متكامل للبنى التحتية في البصرة بينها مشروع غاز وبعد إكتماله لن نرى بعدها شعلات الغاز في المحافظات وحتى شعلات المصافي لتحويلها الى شمعة وبدأنا في ذلك بمصفى الدورة), وتابع الغضبان ان (الهدف من ذلك هو تقليل هدر الغاز المحترق المصاحب لاستخراج النفط كونها ثروة وطنية اضافة الى حاجتنا الماسة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية لان العراق يستورد الغاز من ايران لسد النقص).

مصفى استثماري

مضيفا (نريد بناء مشروع مصفى الفاو الاستثماري بطاقة 300 الف برميل يومياً), ونفى الغضبان (تخفيض اسعار الغاز السائل المستخدم بالطبخ والوقود لان هذه التسعيرة مدعومة من الحكومة وهي مقرة من مجلس الوزراء ولا يوجد اي تحرك لتغييرها , اما سبب تخفيض سعر النفط الأسود المجهز لمعامل الاسمنت جاء بناءً على طلب وزارة الصناعة والمعادن ليشمل ذلك ايضا القطاع الخاص).

في غضون ذلك افصحت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة النهائية لشهر كانون الثاني الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس إن (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو من الحقول النفطية في جنوب ووسط العراق بلغت 110ملايين و245 الفاً و281 برميلا بايرادات بلغت 6 مليارات و223 مليونا و744 الف دولار), واضاف أن (مجموع الكميات المصدرة من حقول نفط كركوك المصدرة عبر جيهان بلغ مليونين و315 ألفاً و389 برميلا بايرادات بلغت 130 مليونا و 284 الفاً و556 دولارا), واوضح جهاد ان (مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 550 ألفاً و759 برميلا بايرادات بلغت 12 مليونا و655 الفا و 891 دولارا).

واشار الى ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 56,287 دولاراً).

وتابع ان (الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية مختلفة الجنسية عبر موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاتحادية في الخليج وميناء جيهان التركي).