وزير النفط يكشف عن تعرضه لضغوط بشأن التعيينات

الغضبان: كل من يفكر بإستجوابي سأمسح به الأرض

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

هدد وزير النفط ثامر الغضبان كل من يفكر باستجوابه بالقول (انه سيمسح به الارض) ، كاشفا عن تعرضه لضغوط شديدة في ما يتعلق بالتعيينات. وقال الغضبان في لقاء تلفزيوني امس (لا اعتقد بوجود مطلب باستجواب حقيقي لي، وانا مسرور ان استجوبت ولكن كل من يفكر باستجوابي سأمسح به الأرض) على حد تعبيره. وأضاف ان (أغلب الأسئلة التي وردتنا من النواب هي عن جولات التراخيص)، مشيرا الى ان (العديد من النواب زاروني في الوزارة والكثير منهم جاء مهنئاً ومؤازراً ومن حق النائب ان ينتقد ويؤشر وينصح).وبحسب الغضبان فإن (هناك جنبة مطلبية لدى العديد من النواب، منها تجارية وانا بدوري أحيل الطلب التجاري الى الوكيل المعني، ولا أتدخل في التعيينات بالشركات)، مضيفا (هناك طلبات رفضتها لأنه لدينا توجيهات منصفة تقول عندما تتوفر درجات وظيفية يجب الإعلان عنها، لكني لا أخفي ان هناك ضغوطا شديدة في هذا الجانب).وأوضح ان (هنالك الكثير من النواب يحترمون عمل شركة سومو النفطية وهي الذراع التجاري لوزارة النفط والدولة العراقية ومن يهاجمها ففي قلبه مرض)، داعياً النواب الى(الحضور لاصطحابهم يوم التسعيرة الى الاجتماع)، ومضى قائلا (مادمت وزيرا للنفط لا اقبل المساومة والتهديد على مناصب الوزارة، فمرجعيتي مجلس الوزراء ورئيسها، وليس في نيتي مطلقا الدخول في المعترك السياسي)، كاشفا عن ان (الأيام المقبلة ستشهد أصدار الأوامر الوزارية لتعيين مهندسي النفط، بعد ان عيّنا في وقت سابق العشرة الأوائل من معاهد التدريب النفطي الأربعة). وبشأن المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة للنفط قال (في الشهر الأول لتسلمي المسؤولية التقيت بـ23 نائبا من البصرة وناقشنا جملة الأمور وأحد المواضيع المهمة هو العمالة الأجنبية والمنافع الاجتماعية وغيرهما وقد اشرفت شخصيا على كتابة المحضر وارسلناه لرئاسة مجلس النواب وشكلنا لجنة في البصرة يشرف عليها ملاك متقدم ومستشار الطاقة في الوزارة)، موضحا ان (الأرقام المتعلقة بالعمالة الأجنبية في الشركات النفطية لا تعكس الصورة الحقيقية إذ لدينا احصائيات دقيقة، ولكننا ملتزمون بزيادة المحتوى الوطني ليس بزيادة عدد العاملين فحسب، وانما النشاط الذي تنفذه الشركات العراقية كماً ونوعاً) . وشدد على ضرورة انشاء المشاريع وقال ان (الوزارة ستوقع قريبا عقدا لاستثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب). وفي مسار آخر اعتقلت قوات اسايش غرب السليمانية خلية بتهمة سرقة ونقل النفط في قضاء جمجمال.وقال قائممقام القضاء رمك رمضان في تصريح امس ان (الآبار التي يتم الحديث عنها تقع خارج حدود جمجمال وتدعى الزمبور). واضاف ان (قوات أسايش غرب السليمانية قامت خلال الأيام الماضية باعتقال عدد من الاشخاص بتهمة الاشتباه بسرقة النفط واخراجه خارج اقليم كردستان). وأرتفعت أسعار النفط امس الاثنين، مدعومة بخفض إنتاج أوبك وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.وبلغت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولارا للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة. ويأتي تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري المستعر منذ عام.وقال مصدر مطلع على المحادثات اول امس الأحد أن (البلدين في ما يبدو اقتربا من اتفاق سيلغي رسوما أمريكية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، مع تعهدات من بكين بتغييرات اقتصادية هيكلية وإلغاء الرسوم التي فُرضت بشكل انتقامي على بضائع أمريكية).