الغضبان: السوق النفطية تواجه تحديات كبيرة

بغداد تؤكد حرصها على تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة

الكويت- الزمان

أكد وزير النفط ثامر عباس الغضبان حرص العراق على تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وبما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة وخصوصاً في مجال النفط والطاقة.رونقل بيان للوزارة عن الغضبان القول أثناء ترؤسه للوفد الوزاري للمشاركة في الاجتماع الواحد بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك الذي يعقد في العاصمة الكويتية اليوم الاحد أن (العلاقات بين العراق والاشقاء الاعضاء في المنظمة ومن خارجها تشهد نمواً وتطوراً مضطرداً في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وأن العراق يلعب دوراً بناءً في تحقيق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي من جميع الاشقاء، من خلال تعزيز المشاريع المشتركة وتنميتها ، وأن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق سوف تعجل في تحقيق هذه الاهداف).

وأضاف الغضبان أن (الاجتماع الوزاري لمنظمة أوابك يعقد في وقت تواجه فيه السوق النفطية تحديات كبيرة، ما يتطلب من جميع المنتجين مزيداً من التعاون والجهد لوضع الحلول المناسبة ، والتعامل الواقعي والحكيم مع جميع التطورات والمتغيرات التي تشهدها الاسواق العالمية ، وبما يؤدي الى استقرار وتوازن الاسواق النفطية ودعم أسعار النفط الى معدلات منصفة ومقبولة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء). وتابع ان (اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) سيبحث المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع واهمها وقائع وتوصيات مؤتمرالطاقة العربي الحادي عشر وأوضاع السوق النفطية العالمية ومتابعة البيئة وتغيير المناخ والدراسات التي أنجزتها المنظمة ، ومعهد النفط العربي ،فضلاً عن المصادقة على محضر الاجتماع المائة لمجلس وزراء المنظمة ، وتوزيع الجوائز على البحوث الفائزة). من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن (نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط سيلتقي على هامش انعقاد المؤتمر بعدد من الوزراء الاشقاء لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع النفط والطاقة . وأضاف جهاد ان (منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك تاسست عام 1968 في بيروت ومقرها الكويت، وأن احد أهم الاهداف الرئيسية للمنظمة هو تعاون الدول الأعضاء فيما بينهم في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في مجال استخراج النفط وتوثيق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال، وتوحيد جهود الأعضاء لتأمين وصول النفط إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة).