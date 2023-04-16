التخطيط يحدّد العام المقبل موعد إنجاز مشاريع مياه نينوى

الغزّي يناقش واقع المياه ويفتتح مبنى بيطرياً جديداً بالناصرية

ذي قار – باسم الركابي

ناقش محافظ ذي قار محمد الغزي، مع وزارة الموارد المائية، ملف المياه في المحافظة،فيما حددت وزارة التخطيط العالم المقبل موعد انجاز مشاريع تعالج مياه نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع استعرض واقع المياه والمطالب المقترحة لمعالجة ازمات الشح تزامناً مع قرب حلول موسم الصيف). وافتتح الغزي المبنى الجديد للمستشفى البيطري في مدينة الناصرية بضمن مشاريع تنمية الاقاليم في المحافظة. وذكر البيان ان (المستشفى تم بناءه بالكامل وفق احدث التصاميم المعمارية والفنية، ويضم مستوصفاً بيطرياً وعدد من القاعات والردهات التخصصية بما ينسجم مع طبيعة عمله)، واوضح ان (الحكومة المحلية في المحافظة تحرص على دعم قطاع الثروة الحيوانية وتأمين سبل النهوض بها وحمايتها كمورد اقتصادي هام في المحافظة). وانقذ فريقاً طبياً من مركز الناصرية انقاذ شابة اصيبت بطلق ناري في القلب. وقال الطبيب سلوان قحطان من مركز القلب في تصريح امس (المركز عالج مريضة من اهالي واسط تبلغ عمرها 30 عاماً، بعد تعرضها لطلق ناري في القلب). وناقش الغزي مع رؤساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر المركزية، آلية الاسراع في تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية في عموم اقضية ونواحي المحافظة.

تنفيذ مشاريع

وقال بيان امس انه (شدّد على متابعة تنفيذ المشاريع تزامناً مع احالة 150 مشروعاً خدمياً في عموم اقضية ونواحي المحافظة التي تم توزيعها)، مبيناً ان (الوحدات الادارية مسؤولة عن متابعة تنفيذ المشاريع وإشراف مدراء الدوائر عن طريق المهندس المقيم واللجان المركزية). في غضون ذلك، وجّه وزير التخطيط محمد تميم، بتنفيذ مشروع مجاري الساحل الايسر في محافظة نينوى خلال مدة وجيزة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (اوعز الى الشركة المنفذة والملاكات بالإسراع في العمل)، لافتاً الى (اجراء زيارة ميدانية الى مشروع مجاري الساحل الايسر في مدينة الموصل لمعالجة مياه الصرف الصحي والامطار وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة لتغطية 30 بالمئة من احياء الساحل)، واوضح ان (المشروع يشمل اربع محطات لرفع المياه الثقيلة ومحطتين لمياه الامطار مع محطة معالجة بطاقة إستيعابية تصل الى 200 الف متر مكعب في اليوم، فضلاً عن شبكات النقل والضخ بطول 30 كيلومتر للمياه الثقيلة و8.5 كيلومتر لمياه الأمطار)، مبيناً ان (المشروع تأخر لاسباب تتعلق بالموافقات الرسمية من بلدية الموصل لمد خطوط الضخ والخطوط الناقلة)، واضاف ان (المشروع وصلت نسبة إنجازه الى 65 بالمئة ومن المتوقع إنجازه نهاية العام المقبل). وتابعت الوزارة مشروع مجاري الساحل الايمن في المحافظة. وذكر البيان ان (المشروع جاء لمعالجة الصرف الصحي والامطار لتكون صالحة للزراعة)، واشار الى ان (الطاقة التصريفية للمشروع بلغت 200 الف متر مكعب باليوم، ونسبة انجاز 80 بالمئة)، مؤكداً ان (الوزارة تتابع ميدانياً مراحل وسرعة تنفيذ المشاريع في نينوى للوقوف على نسب انجاز العمل وحل المعوقات التي تواجه انجازها)، واوضح ان (المشروع يتكون من ثلاث محطات تعالج المياه الثقيلة، بثلاث مراحل كيميائية وفيزيائية وبايولوجية، بطاقة تصريفية تبلغ 100 الف متر مكعب في اليوم لكل مرحلة، الى جانب تجهيز وتنفيذ خطوط لنقل المياه الثقيلة بطول 24 كيلومتر واخرى مطرية بطول 19 كيلومتر، مع محطة رفع ثانوية على مساحة تبلغ 240 دونماً في منطقة الحراكية والغابات).