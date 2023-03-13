الإعمار :إنجاز متقدم بجسر الكريعات وبناء 15 مدينة سكنية جديدة

الغزّي يفتتح 9 مشاريع ويسحب العمل من شركة متلكئة في سوق الشيوخ

الناصرية – باسم الركابي

افتتح محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، تسعة مشاريع الى جانب وضعه حجر الأساس لمستشفى جديد في قضاء النصر في مدينة الناصرية. وقال الغزي في تصريح لـ (الزمان) امس ان (المحافظة ماضية بتنفيذ عدد من المشاريع الى جانب استكمال مشاريعها الخدمية، انسجاماً مع خطة الحكومة المحلية للنهوض بالواقع الصحي والتربوي في عموم مدن المحافظة)، مبيناً انها (احالت مشروع المستشفى الجديد بضمن خطة تنمية الاقاليم الى احدى الشركات المتخصصة، حيث سيُنفذ بواقع 50 سريراً، حسب المواصفات الفنية الحديثة، الى جانب افتتاح البناية الجديدة لدائرة البطاقة الوطنية الموحدة في القضاء، التي نُفذت ضمن مشاريع خطة تنمية الاقاليم لذي قار).

سحب الاعمال

واشار الى (افتتاح سبع مدارس جديدة بسعات مختلفة في القضاء موزعة بين واقع ثلاث مدارس في المدينة، واربع في الارياف بضمن خطة تنمية الاقاليم للمحافظة، فضلاً عن افتتاح ملعب ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار). كما وجه الغزي ،بسحب الاعمال من شركة متلكئة في تنفيذ مشروع تحسين الكهرباء في سوق الشيوخ. واشار البيان الى ان (الغزي وجه بسحب العمل من شركة مكلفة بانجاز مشروع لتحسين الكهرباء في قضاء سوق الشيوخ ، وانذر شركة اخرى في ناحية الفجر ،وذلك لتلكؤ الشركتين بالعمل ).

واضاف ان (الشركة الاولى تلكأت في انجاز مشروع تحسين وتطوير شبكات الكهرباء وكهربة قرى في قضاء سوق الشيوخ ،اذ بلغت نسبة الانحراف في عملها 46 في المائة )، وتابع انه (كان يفترض بالمشروع ان ينجز في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي مع احتساب مدة جميع التوقفات ،بيد ان العمل في المشروع شبه متوقف )، وكشف الغزي عن (توجيه انذار لشركة اخرى مكلفة بتنفيذ مشروع تحسين وتطوير شبكات الاحياء السكنية الجديدة وتحسين وتطوير شبكات القرى الريفية في ناحية الفجر)، واستطرد بالقول ان (العمل في المشروع سجل انحرافا بواقع 15 في المائة ،برغم انتهاء المدة التعاقدية وانه سيتم تقويم عمل الشركة خلال 15 يوما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها).فيما واصلت شركة سعد العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اعمالها في تنفيذ مشروع جسر الكريعات، لصالح دائرة الطرق والجسور، بمشاركة المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية، بكلفة تعاقدية بلغت اكثر من 19 مليار و243 مليون دينار.

وقال مدير عام الشركة، حيدر فاضل الميالي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (ملاكات الشركة انجزت اكثر من 70 بالمئة من المشروع، واستكمال العمل على ربط الروافد مع بعضها، بضمن المدة الزمنية المحددة).

موضحاً ان (الهدف الرئيسي من بناء الجسرهو استيعاب اعداد الزيارات المليونية الوافدة من مختلف المحافظات، صوب مدينة الكاظمية في المناسبات الدينية، فضلاً عن تحديث واقع بناء الجسور في المنطقة). وانجزت الوزارة مشروع انشاء الممر الثاني لطريق كربلاء رزازة الاخيضر، في محافظة كربلاء، بكلفة كلية بلغت 29 مليار دينار. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المشروع يبلغ طوله 45 كيلومتراً وعرض ثمانية متر)، ولفت الى (بناء اربعة جسور تقع على وادي الابيض، بإشراف شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، و دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة). واكدت الوزارة ان المدن الجديدة ستكون عصرية وجاذبة للسكان والاستثمار.

استكمال اجراءات

وقال البيان ان (الوزير بنكين ريكاني تابع آخر الاجراءات المتعلقة بمشروع المدن السكنية الجديدة المُصادق على تصاميمها)، منوهاً الى ان (الوزارة ماضية بإستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ 15 مدينة سكنية جديدة في مختلف المحافظات، وحسم الاستملاكات والتسجيل العقاري ومشاريع الطرق الرابطة، واستحداث دوائر بلدية جديدة لكل مدينة، فضلاً عن فرز الاراضي لغرض توزيعها بين المواطنين).

واضاف ان (هذه المدن ستكون عصرية جاذبة للسكن والاستثمار، تتوفر فيها جميع المقومات من البنى تحتية والخدمية والترفيهية والصحية والتجارية والتعليمية، فضلاً عن معالجتها ازمة السكن).