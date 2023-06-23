تطلعات لإعادة بغداد كوجهة إستثمارية عبر مد جسور التعاون

الغزّي يتوقّع إنجاز مبنى ذي قار الجديد خلال العام الجاري

بغداد – إبتهال العربي

الناصرية – باسم الركابي

تابع محافظ ذي قار، محمد هادي الغزّي، مراحل انجاز مبنى المحافظة الجديد، متوقعاً الى انجازه خلال العام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم اعادة العمل بمشروع مبنى ذي قار الجديد، بعد حل المشكلات الادارية المتعلقة بحرق البناية واتلاف الفقرات المنجزة لاسيما ملفي التبريد والكهرباء)، مبيناً ان (الشركة المنفذة بدأت بأعمال الكهرباء والجدران، الى جانب نصب المصاعد خلال الايام المقبلة)، وتوقع المحافظ (انجاز المشروع خلال ستة اشهر). واوعز الغزّي، الى قسم الهندسة في المحافظة (بإجراء الحلول العاجلة لمستشفى سوق الشيوخ، لحين تنفيذ مستشفيين جديدين في القضاء قيد الادراج احدهما يندرج على الاتفاقية الصينية والاخر ضمن مشاريع المحافظة). من جانب اخر، واصلت مكاتب الصيرفة في ذي قار، لليوم الثاني على التوالي اضرابها، وتجديد مطالباتها بحصر التحويل الداخلي عن طريق منصة حكومية.

حماية الشركات

وقال احد اصحاب شركات الصرافة في المحافظة، في تصريح ان (اصحاب مكاتب الصرافة اكدوا مواصلة الإضراب لمطالبة البنك المركزي العراقي بحماية الشركات، بما يخدم حركة الاقتصاد وزيادة العمولات الداخلية). من جهته شارك وفد المجلس الاقتصادي العراقي، وعدداً من المستثمرين بالقطاع العام والخاص، في مراسم إطلاق وتعريف منصة استثمار كردستان، برعاية رئيس حكومة كردستان، مسرور البارزاني، وبدعوة من هيئة الاستثمار في الاقليم. واوضح رئيس الهيئة محمد شكري، خلال كلمة الافتتاحية، تابعته (الزمان) ان (إطلاق منصة استثمار كردستان ستوفر الكثير من التسهيلات للمستثمرين، وستمكّن الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في الإقليم، من اجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في بناء المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات، وتنفيذ الخطط للتوجه نحو اقتصاد متنوع يغني عن الاعتماد على النفط)، واكد البارزاني (اهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز اقتصاد البلد وانعاشه، بما ينعكس على تحسين الانشطة الاقتصادية)، من جانبه ذكر رئيس المجلس ابراهيم البغدادي، ان (الاقليم يبذل جهوداً في دعم مجال الاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بالعملية الاستثمارية، عبر إشراك رجال الاعمال في في مشاريع الاعمار والاستثمار والمستثمرين)، مشدداً على (ضرورة ايجاد صيغ عمل متطورة لخلق مسارات تنموية مستدامة لمجابهة التحديات الاقتصادية التي اثرت على دول المنطقة، وخلق تعاون مشترك بين الحكومة المركزية و الاقليم لتطوير الواقع الاقتصادي).

إجازة إستثمارية

على صعيد متصل، منحت هيئة استثمار المثنى، اجازة استثمارية الى شركة النرجس، لإقامة مشروع معمل اسمنت النرجس في المحافظة. وقال مدير مجموعة النرجس، حاتم الدراجي، امس ان (المشروع سينفذ على مدى ثلاث سنوات لتطوير قطاع الصناعة، وانتاج مادة الاسمنت لسد الحاجة المحلية في ظل عملية الاعمار المتنامية في البلد، خصوصاً في المنطقة الجنوبية)، منوهاً الى (تنفيذ المشروع وفق قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006 المعدل، وبإستخدام التقنيات الحديثة). وناقش رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس هيئة استثمار بغداد، الحسن جميل، المضي بتنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (رشيد شدّد على المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق الهيئة في ايجاد فرص التعاون الاستثماري مع الشركات الرصينة، وإعادة بغداد وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين من خلال مد جسور الثقة والتعاون في مختلف القطاعات)، من جهته لفت رئيس الهيئة الى (الحرص الشديد وترك بصمة واضحة في مجال الاستثمار في العاصمة، وصناعة العديد من فرص العمل، وتفعيل ودعم التكنولوجيا الحديثة في بناء المدن والمجمعات السكنية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة).