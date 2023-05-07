بناء قصر الخلافة وجامع الملوية في سامراء نهاية العام الجاري

الغزّي: وزعنا 4 آلاف قطعة سكنية بين العمّال ولن نتوانى عن إنصافهم

صلاح الدين – الزمان

الناصرية – باسم الركابي

صادق محافظ ذي قار، محمد هادي الغزّي، على محضر الافراز الجديد لشمول عمال المحافظة كافة بالدعم، وتصفير الطلبات حتى العاشر من الشهر الماضي، مؤكداً ان الحكومة المحلية لن تتوانى في المضي ببرنامجها لإنصاف شريحة العمال. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الغزي خلال لقائه عدداً من العمال في دوائر المحافظة، اشار الى اهمية العامل بإعتباره الركيزة الاساسية في حركة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة)، واوضح ان (المحافظة وزعت نحو 4 الاف قطعة ارض سكنية خلال العام الماضي، للعمال المتقدمين من عام 2016 حتى عام 2021) مضيفاً انها (ماضية في تصفير الطلبات المتبقية لغاية العام الجاري بعد مصادقة محضر الافراز الجديد). في غضون ذلك، وضع الغزّي، حجر الاساس لستة مشاريع في قضاء الدوّاية، ومشروع في ناحية بني زيد، لتطوير البنى التحتية وتمكين المناطق من النهوض خدمياً.

صرف صحي

وذكر البيان ان (المشاريع تتضمن انشاء شوارع وشبكات مياه الامطار والصرف الصحي، الى جانب محطة رفع مشتركة قدرة 2000 متر بالساعة في ناحية بني زيد)، لافتاً الى (انشاء المحافظة شوارع في القصبة القديمة وحي المستشفى ومربع المدينة، واستكمال شارع 40 في قضاء الدوّاية، فضلاً عن انشاء شبكات مجاري الصرف الصحي في احياء الصادق والسماوة والمنتظر والحكم الاولى والثانية والحي العسكري والمحكمة والمطحنة والمدخل في مركز القضاء).

على صعيد متصل، وافصح محافظ الانبار، علي فرحان، عن توفير الدعم اللازم للقطاعات التي تختص بمشاريع الطاقة المتجددة واستثمارها.

وقال خلال مؤتمر الطاقة والبيئة في المحافظة، حضرته (الزمان) ان (المحافظة تعمل على توفير الدعم اللوجستي لمشاريع الطاقة النظيفة واستثمار الطاقة المتجددة)، موضحاً ان (المؤتمر استعرض قضايا عِدة اهمها الطاقة في قضاء الرطبة وتوفير المدارس والمستشفيات)، واشار الى ان (المحافظة طالبت بإنشاء محطة طاقة شمسية في القضاء لكونه يفتقر إلى التيار الكهربائي الوطني، وايضاً واحات صحراوية تعالج التصحر). واوضحت محافظة صلاح الدين، ان استكمال صيانة قصر الخلافة وجامع ومئذنة الملوية في نهاية العام الجاري.

وذكر معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات، رياض السامرائي، في تصريح تابعته (الزمان) انه (تم تخصيص مبالغ لترميم وتأهيل المواقع الأثرية الرئيسة في قضاء سامراء وهما قصر الخلافة وجامع ومئذنة الملوية الكبير وقصر العاشق ضمن مشاريع قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية)، مبيناً ان (الجامع والقصر دخلا حيز التنفيذ، وفق التعاقدات مع الشركات المختصة بالآثار، بإشراف هيئة الآثار والسياحة ومتابعة منظمة اليونسكو)، واضاف ان (هيئة الآثار طلبت مؤخراًضم قصر العاشق الى التعاقدت، لكن لم تتم المصادقة عليه حتى الان)، مشيراً الى (استكمال صيانة قصر الخلافة وجامع الملوية نهاية العام الجاري).