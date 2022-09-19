الغزي يطمئن على أبطال البارالمبية في المغرب ويعدهم باستقبال الأبطال

الناصرية – الزمان

اجرى محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اتصال هاتفي مع البطل الاولمبي احمد غني نعاس الحاصل على ذهبية بطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى برمي الرمح في المملكة المغربية ، والبطل الاولمبي جراح نصار الحاصل على فضية البطولة والتأهل الى اولمبياد فرنسا واثنى الغزي على الانجازات الكبيرة والمستمرة لهذان البطلان اللذان رفعا راية العراق في المحافل الدولية ،واوعز باستقبالهم استقبال الابطال ،مؤكداً أن ما قدموه إنجازا جديدا يدعو للفخر ويؤكد قدرة ابناء المحافظة على صنع الإنجازات في جميع المجالات.